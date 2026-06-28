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НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України: як вона виглядає

21:40, 28 червня 2026
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Нацбанк ввів в обіг срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену ухваленню Основного Закону України у 1996 році.
НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України: як вона виглядає
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З нагоди річниці Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «30 років Конституції України». Її презентували під час урочистостей у Парламенті за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана.

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За його словами, монета символізує зв’язок між поколіннями та значення рішень, ухвалених 30 років тому, для сучасності. Він також наголосив, що сильна держава ґрунтується на повазі до закону, людини та власних принципів, а ухвалення Конституції закріпило засади демократії, верховенства права, прав і свобод людини, територіальної цілісності та державного суверенітету.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла.

На аверсі розміщено напис «30 РОКІВ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ», а також перелік історичних етапів розвитку конституційної традиції: Конституція Пилипа Орлика 1710 року, Конституція УНР 1918 року, Тимчасовий Основний закон ЗУНР 1918 року, Конституційні закони Карпатської України 1939 року, а також конституції радянського періоду (1919, 1929, 1937, 1978 роки) і дата ухвалення Конституції України — 28 червня 1996 року о 9:18.

На реверсі зображено стилізоване коріння дуба з прихованим написом «КОНСТИТУЦІЯ». Коріння символізує історичну тяглість і правову спадковість, листя — сучасний розвиток і громадянську відповідальність, плоди-жолуді — потенціал майбутнього, а паростки — нові покоління України.

Дизайн монети розробила Олександра Кучинська. Тираж — до 10 000 штук.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині НБУ та в банках-дистриб’юторах. Інформацію про початок продажів обіцяють оприлюднити додатково на їхніх офіційних ресурсах.

Фото: НБУ

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гроші НБУ Нацбанк

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