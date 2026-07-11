Ракетний удар по Києву: постраждали 10 людей, серед них дитина, фото

Російська атака спричинила пожежі та руйнування у Солом'янському, Дарницькому й Дніпровському районах столиці.

фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок чергової російської атаки на Київ постраждали 10 людей, серед яких одна дитина. Це вже третій масований обстріл столиці, здійснений РФ, за останній тиждень. Про це повідомляє ДСНС.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах. У Солом’янському районі влучання спричинило пожежу в триповерховій офісно-складській будівлі, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Також вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

У Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину загорілася електрощитова, що забезпечує роботу світлофорів. Пожежу загасили, однак у прилеглих житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна. Тим часом у Дніпровському районі через російський удар виникла пожежа у складському приміщенні.

На місцях продовжують працювати рятувальники та всі необхідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.