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Ракетний удар по Києву: постраждали 10 людей, серед них дитина, фото

08:12, 11 липня 2026
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Російська атака спричинила пожежі та руйнування у Солом'янському, Дарницькому й Дніпровському районах столиці.
Ракетний удар по Києву: постраждали 10 людей, серед них дитина, фото
фото: ДСНС
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Унаслідок чергової російської атаки на Київ постраждали 10 людей, серед яких одна дитина. Це вже третій масований обстріл столиці, здійснений РФ, за останній тиждень. Про це повідомляє ДСНС. 

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Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах. У Солом’янському районі влучання спричинило пожежу в триповерховій офісно-складській будівлі, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Також вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

У Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину загорілася електрощитова, що забезпечує роботу світлофорів. Пожежу загасили, однак у прилеглих житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна. Тим часом у Дніпровському районі через російський удар виникла пожежа у складському приміщенні.

На місцях продовжують працювати рятувальники та всі необхідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

 

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Київ обстріл

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