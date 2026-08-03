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Уряд встановив строки розгляду заяв та дозволив чоловікам переоформлювати відстрочку від мобілізації через ЦНАПи

08:30, 3 серпня 2026
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Військовозобов’язані отримали право переоформити відстрочку на іншу законну підставу, не втрачаючи чинного статусу до рішення комісії.
Уряд встановив строки розгляду заяв та дозволив чоловікам переоформлювати відстрочку від мобілізації через ЦНАПи
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Кабінет Міністрів постановою №978 від 29 липня 2026 року вніс зміни до Порядку проведення призову під час мобілізації. Документ фактично усуває одну з найбільших прогалин – відтепер військовозобов’язані зможуть переоформити відстрочку на іншу законну підставу без ризику залишитися без чинної відстрочки на час розгляду документів.

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Раніше законодавство прямо не врегульовувало ситуацію, коли людина вже мала відстрочку, але під час її дії виникала інша законна підстава, передбачена статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Через це виникали побоювання, що під час оформлення нової відстрочки попередня може втратити чинність ще до ухвалення рішення комісією.

Чинна відстрочка діятиме до ухвалення нового рішення

Відтепер військовозобов’язаний, у якого з’явилася інша законна підстава для відстрочки, має право звернутися із заявою про її переоформлення. При цьому саме подання заяви більше не припиняє дію чинної відстрочки. Поки комісія не ухвалить рішення щодо нової відстрочки – попередня зберігатиме чинність.

Лише коли інформацію внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів попередня автоматично втратить чинність. Таким чином законодавець усунув ситуацію, коли людина могла опинитися без будь-якої відстрочки лише через процедуру її переоформлення.

Що буде у разі відмови

Постанова також передбачає додаткову гарантію. Якщо комісія відмовила у переоформленні відстрочки, чинна відстрочка не скасовуватиметься та продовжить діяти до закінчення встановленого строку.

Крім того, якщо під час електронної перевірки державні реєстри не підтвердять право на переоформлення, це також не вплине на вже чинну відстрочку – вона залишиться без змін.

Через ЦНАП можна буде оформити і переоформлення

Документ розширює можливості електронного оформлення послуги. Тепер через центри надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія» можна буде подавати заяви не лише про первинне отримання відстрочки, а й про її переоформлення за іншою законною підставою.

Під час подання заяви система автоматично перевірятиме: перебування особи на військовому обліку, наявність чинної відстрочки, відомості з державних реєстрів, необхідні для розгляду заяви.

Водночас подати нову заяву можна буде також у випадку, якщо до завершення строку чинної відстрочки залишилося менше 30 календарних днів.

Змінено строки розгляду

Постанова також уточнює процесуальні строки. Зокрема: комісія повинна розглянути документи протягом семи робочих днів із дня реєстрації заяви ТЦК та СП, загальний строк ухвалення рішення не може перевищувати 15 робочих днів із дня реєстрації заяви, окремі строки повідомлення заявника також приведені до календарних або робочих днів залежно від відповідної процесуальної дії.

Також уточнено порядок бронювання. Врегульовано оформлення відстрочок для заброньованих працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також визначено особливості взаємодії із Службою безпеки України та розвідувальними органами.

У разі звільнення або переведення посадової особи, яка користувалася відповідною відстрочкою, державний орган зобов’язаний протягом одного дня повідомити відповідний ТЦК та СП або СБУ чи розвідувальний орган для скасування відстрочки.

Постанова №978 усуває одну з найбільш проблемних прогалин у процедурі оформлення відстрочок. Відтепер військовозобов’язані можуть змінити підставу для відстрочки без ризику втратити вже чинний статус на час розгляду документів, а сам процес поступово інтегрується з електронними сервісами та державними реєстрами.

Такий підхід має мінімізувати випадки, коли особа через формальні процедурні особливості залишалася без правового захисту до ухвалення нового рішення комісією.

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уряд ЦНАП міноборони відстрочка військовозобов'язаний

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