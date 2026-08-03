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Правительство установило сроки рассмотрения заявлений и разрешило мужчинам переоформлять отсрочку от мобилизации через ЦНАПы

08:30, 3 августа 2026
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Военнообязанные получили право переоформить отсрочку на другое законное основание, не теряя действующего статуса до решения комиссии.
Правительство установило сроки рассмотрения заявлений и разрешило мужчинам переоформлять отсрочку от мобилизации через ЦНАПы
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Кабинет Министров постановлением №978 от 29 июля 2026 г. внес изменения в Порядок проведения призыва во время мобилизации. Документ фактически устраняет один из самых больших пробелов – теперь военнообязанные смогут переоформить отсрочку на другое законное основание без риска остаться без действующей отсрочки на время рассмотрения документов.

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Ранее законодательство прямо не регулировало ситуацию, когда человек уже имел отсрочку, но во время его действия возникало другое законное основание, предусмотренное статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Поэтому возникали опасения, что при оформлении новой отсрочки предыдущая может утратить силу еще до принятия решения комиссией.

Действующая отсрочка будет действовать до принятия нового решения

Теперь военнообязанный, у которого появилось другое законное основание для отсрочки, имеет право обратиться с заявлением о ее переоформлении. При этом сама подача заявления больше не прекращает действие действующей отсрочки. Пока комиссия не примет решение о новой отсрочке – предыдущая будет сохранять силу.

Только когда информацию внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, предыдущая автоматически утратит силу. Таким образом, законодатель устранил ситуацию, когда человек мог оказаться без какой-либо отсрочки только из-за процедуры ее переоформления.

Что будет в случае отказа

Постановление предусматривает дополнительную гарантию. Если комиссия отказала в переоформлении отсрочки, действующая отсрочка не будет отменена и продолжит действовать до истечения установленного срока.

Кроме того, если во время электронной проверки государственные реестры не подтвердят право на переоформление, это не повлияет на уже действующую отсрочку – она останется без изменений.

Через ЦНАП можно будет оформить и переоформление

Документ расширяет возможности электронного оформления услуги. Теперь через центры предоставления административных услуг с использованием портала «Дія» можно будет подавать заявления не только о первоначальном получении отсрочки, но и о ее переоформлении по другому законному основанию.

При подаче заявления система будет автоматически проверять: пребывание лица на военном учете, наличие действующей отсрочки, сведения из государственных реестров, необходимые для рассмотрения заявления.

В то же время, подать новое заявление можно будет также в случае, если до истечения срока действующей отсрочки осталось менее 30 календарных дней.

Изменены сроки рассмотрения

Постановление также уточняет процессуальные сроки. В частности: комиссия должна рассмотреть документы в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления ТЦК и СП, общий срок принятия решения не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, отдельные сроки уведомления заявителя также приведены в календарные или рабочие дни в зависимости от соответствующего процессуального действия.

Также уточнен порядок бронирования. Урегулировано оформление отсрочок для забронированных работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также определены особенности взаимодействия со Службой безопасности Украины и разведывательными органами.

В случае увольнения или перевода должностного лица, пользовавшегося соответствующей отсрочкой, государственный орган обязан в течение одного дня уведомить соответствующий ТЦК и СП или СБУ или разведывательный орган для отмены отсрочки.

Постановление №978 устраняет один из наиболее проблемных пробелов в процедуре оформления отсрочок. Теперь военнообязанные могут изменить основание для отсрочки без риска потерять уже действующий статус при рассмотрении документов, а сам процесс постепенно интегрируется с электронными сервисами и государственными реестрами.

Такой подход должен минимизировать случаи, когда лицо из-за формальных процедурных особенностей оставалось без правовой защиты до принятия нового решения комиссией.

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