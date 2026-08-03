Правительство установило сроки рассмотрения заявлений и разрешило мужчинам переоформлять отсрочку от мобилизации через ЦНАПы

Военнообязанные получили право переоформить отсрочку на другое законное основание, не теряя действующего статуса до решения комиссии.

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Кабинет Министров постановлением №978 от 29 июля 2026 г. внес изменения в Порядок проведения призыва во время мобилизации. Документ фактически устраняет один из самых больших пробелов – теперь военнообязанные смогут переоформить отсрочку на другое законное основание без риска остаться без действующей отсрочки на время рассмотрения документов.

Ранее законодательство прямо не регулировало ситуацию, когда человек уже имел отсрочку, но во время его действия возникало другое законное основание, предусмотренное статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Поэтому возникали опасения, что при оформлении новой отсрочки предыдущая может утратить силу еще до принятия решения комиссией.

Действующая отсрочка будет действовать до принятия нового решения

Теперь военнообязанный, у которого появилось другое законное основание для отсрочки, имеет право обратиться с заявлением о ее переоформлении. При этом сама подача заявления больше не прекращает действие действующей отсрочки. Пока комиссия не примет решение о новой отсрочке – предыдущая будет сохранять силу.

Только когда информацию внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, предыдущая автоматически утратит силу. Таким образом, законодатель устранил ситуацию, когда человек мог оказаться без какой-либо отсрочки только из-за процедуры ее переоформления.

Что будет в случае отказа

Постановление предусматривает дополнительную гарантию. Если комиссия отказала в переоформлении отсрочки, действующая отсрочка не будет отменена и продолжит действовать до истечения установленного срока.

Кроме того, если во время электронной проверки государственные реестры не подтвердят право на переоформление, это не повлияет на уже действующую отсрочку – она останется без изменений.

Через ЦНАП можно будет оформить и переоформление

Документ расширяет возможности электронного оформления услуги. Теперь через центры предоставления административных услуг с использованием портала «Дія» можно будет подавать заявления не только о первоначальном получении отсрочки, но и о ее переоформлении по другому законному основанию.

При подаче заявления система будет автоматически проверять: пребывание лица на военном учете, наличие действующей отсрочки, сведения из государственных реестров, необходимые для рассмотрения заявления.

В то же время, подать новое заявление можно будет также в случае, если до истечения срока действующей отсрочки осталось менее 30 календарных дней.

Изменены сроки рассмотрения

Постановление также уточняет процессуальные сроки. В частности: комиссия должна рассмотреть документы в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления ТЦК и СП, общий срок принятия решения не может превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, отдельные сроки уведомления заявителя также приведены в календарные или рабочие дни в зависимости от соответствующего процессуального действия.

Также уточнен порядок бронирования. Урегулировано оформление отсрочок для забронированных работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также определены особенности взаимодействия со Службой безопасности Украины и разведывательными органами.

В случае увольнения или перевода должностного лица, пользовавшегося соответствующей отсрочкой, государственный орган обязан в течение одного дня уведомить соответствующий ТЦК и СП или СБУ или разведывательный орган для отмены отсрочки.

Постановление №978 устраняет один из наиболее проблемных пробелов в процедуре оформления отсрочок. Теперь военнообязанные могут изменить основание для отсрочки без риска потерять уже действующий статус при рассмотрении документов, а сам процесс постепенно интегрируется с электронными сервисами и государственными реестрами.

Такой подход должен минимизировать случаи, когда лицо из-за формальных процедурных особенностей оставалось без правовой защиты до принятия нового решения комиссией.

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