Квота съезда судей в КСУ: кто прошел собеседования с ДГЭ

Консультативная группа экспертов оценивает добропорядочность претендентов на мантию судьи КСУ: итоги цикла собеседований 31 июля.

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Публичные собеседования кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, которые Консультативная группа экспертов (ДГЭ) провела 31 июля – 1 августа, стали очередным этапом отбора после анализа досье кандидатов.

31 июля ДГЭ провела собеседования с шестью кандидатами, участвующими в конкурсном отборе на две должности судей Конституционного Суда Украины.

Расим Бабанлы

И.о. руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы является одним из наиболее известных представителей аналитического направления судебной системы. На протяжении многих лет он отвечал за обобщение судебной практики, анализ решений Европейского суда по правам человека и методологическое сопровождение деятельности Верховного Суда. Бабанлы — доктор юридических наук, автор многочисленных научных трудов по уголовному праву и судебной практике. В предыдущих конкурсных процедурах в Конституционный Суд он не получал негативных заключений Консультативной группы экспертов относительно моральных качеств или профессиональной компетентности, а в открытых источниках отсутствует информация о дисциплинарных взысканиях в отношении него.

Во время собеседования основное внимание ДГЭ было сосредоточено на вопросах финансовой добропорядочности семьи кандидата. Больше всего вопросов касалось приобретения матерью квартиры в 2010 году стоимостью свыше 172 тыс. долларов США. Эксперты обратили внимание на соотношение официальных доходов родителей со стоимостью приобретенной недвижимости. В ответ кандидат просил часть обсуждения проводить без открытой трансляции из-за необходимости сообщить персональные данные покойного отца и объяснил, что семья имела другие источники финансирования, в частности помощь брата, который, по его словам, получил значительные средства от продажи земельного участка.

Отдельный блок вопросов касался академической добропорядочности. ДГЭ обратила внимание на использование в кандидатской диссертации 2010 года трудов российских ученых. Бабанлы объяснил, что исследование выполнялось до начала российской агрессии, а обращение к этим источникам было обусловлено необходимостью комплексного анализа научной литературы. В то же время он отметил, что в докторской диссертации, подготовленной уже после 2014 года, использовались преимущественно украинские и западные научные источники.

Эксперты также задали вопрос относительно договора дарения квартиры от матери, в котором стоимость недвижимости была определена значительно ниже, чем при ее приобретении несколькими годами ранее. Кандидат объяснил это особенностями оформления договора между близкими родственниками и отметил, что такая оценка не влияла на налогообложение, поскольку дарение между родственниками первой степени родства не облагается налогом.

Из материалов собеседования следует, что ключевыми вопросами для ДГЭ стали именно финансовое происхождение отдельных активов семьи и полнота объяснений кандидата относительно этих обстоятельств. В то же время существенных претензий к его профессиональному опыту, научной квалификации или дисциплинарной истории во время собеседования не прозвучало.

Репутационный профиль кандидата

Среди потенциальных репутационных факторов можно отметить то, что Бабанлы длительное время работает на руководящей должности в аппарате Верховного Суда, из-за чего часть экспертного сообщества воспринимает его как представителя действующей судебной системы. В то же время каких-либо официальных негативных заключений ДГЭ или решений дисциплинарных органов, которые ставили бы под сомнение его добропорядочность или профессиональную компетентность, на данный момент нет. Именно оценка убедительности объяснений по имущественным вопросам станет одним из основных элементов окончательного заключения Консультативной группы экспертов.

Алексей Кравчук

Судья Высшего антикоррупционного суда Алексей Кравчук относится к кандидатам с одним из сильнейших профессиональных профилей в конкурсе. Он работает судьей ВАКС с момента создания суда, является доктором юридических наук, профессором, до назначения судьей возглавлял кафедру хозяйственного и административного права КПИ им. Игоря Сикорского и имеет опыт работы в органах местного самоуправления.

Во время собеседования Консультативная группа экспертов основное внимание уделила трем блокам вопросов. Первый касался академической добропорядочности. Члены ДГЭ обратили внимание на значительное совпадение текста докторской диссертации с ранее опубликованной монографией кандидата. Сам Кравчук объяснил, что монография фактически содержала результаты диссертационного исследования и была опубликована в соответствии с требованиями, действовавшими на момент защиты. По его словам, речь шла не об использовании чужих научных трудов, а о повторном использовании собственных результатов исследования.

Второй блок касался происхождения средств на строительство садового дома и приобретение другого имущества. Кандидат сообщил, что финансирование осуществлялось за счет официального судьийского вознаграждения, накопленных сбережений и других задекларированных доходов. Также члены ДГЭ интересовались договором пожизненного содержания, по которому была приобретена квартира.

Отдельно обсуждались его иски к Высшему антикоррупционному суду касательно начисления судьийского вознаграждения. Кравчук объяснил, что был вынужден обращаться в суд из-за действовавшего тогда трехмесячного срока обращения по трудовым спорам, чтобы не пропустить процессуальный срок до окончательного решения вопроса Конституционным Судом.

Репутационный профиль

В отношении Алексея Кравчука в открытых источниках не обнаружено негативных заключений Общественного совета добропорядочности, решений о дисциплинарной ответственности или негативных заключений Консультативной группы экспертов в предыдущих конкурсах. Основные вопросы, возникшие во время собеседования, касались именно академической добропорядочности и имущественных объяснений, а не дисциплинарных или этических нарушений.

В то же время как судья ВАКС он работает в институции, которая находится в центре общественного и политического внимания, однако само по себе это обстоятельство не является негативной характеристикой кандидата.

Олеся Никон

Судья Хозяйственного суда Львовской области Олеся Никон стала одной из немногочисленных кандидаток, повторно принимающих участие в конкурсе после получения негативного заключения Консультативной группы экспертов. Именно ее собеседование в значительной степени было посвящено попытке опровергнуть замечания, ставшие основанием для выбытия из предыдущего конкурсного отбора.

За плечами кандидатки более 20 лет юридического стажа, из которых более 13 лет — на должности судьи хозяйственной юрисдикции. В 2019 году она была назначена судьей бессрочно, а в 2025 году получила степень доктора философии (PhD) в области права, защитив диссертацию, посвященную цифровизации системы правосудия.

В мае 2025 года Консультативная группа экспертов пришла к выводу, что Олеся Никон не соответствует критерию высоких моральных качеств, из-за чего она выбыла из предыдущего конкурса. Замечания экспертов касались прежде всего вопросов финансовой добропорядочности и академической этики.

Во время нынешнего собеседования кандидатка фактически строила свою позицию вокруг опровержения предыдущих выводов ДГЭ.

Основное внимание было уделено вопросу стоимости отчужденного недвижимого имущества. Эксперты повторно вернулись к обстоятельствам продажи дома, в отношении которого ранее возникали сомнения из-за его цены. В ответ Олеся Никон предоставила заключение судебного эксперта, согласно которому дом 1864 года постройки имел около 58 % физического износа, находился в неудовлетворительном техническом состоянии, что, по ее мнению, и объясняет стоимость продажи.

Второй блок вопросов касался академической добропорядочности. Кандидатка сообщила, что добровольно прошла полиграфическое исследование, предметом которого были именно вопросы, ранее вызывавшие сомнения у ДГЭ при оценивании ее научных работ. По словам Никон, результаты такого исследования подтверждают отсутствие намеренных нарушений академической этики.

Во время собеседования она также подчеркнула, что воспринимает добропорядочность как неотъемлемый стандарт профессии судьи, а свое участие в конкурсе объяснила желанием работать над развитием конституционного правосудия, в частности в вопросах цифровизации судебной системы и защиты конституционных прав граждан.

Репутационный профиль

Позитивной стороной кандидатки остается длительный судейский стаж, отсутствие информации о применении дисциплинарных взысканий, научная деятельность и специализация в сфере хозяйственного судопроизводства.

В то же время основным репутационным фактором остается негативное заключение Консультативной группы экспертов от 29 мая 2025 года относительно несоответствия критерию высоких моральных качеств. Окончательную оценку тому, насколько эти объяснения устранили предыдущие сомнения, Консультативная группа экспертов предоставит уже по результатам нынешнего конкурсного отбора.

Алексей Клименко

Алексей Клименко работает в Офисе Генерального прокурора, где занимает руководящую должность в структурном подразделении, осуществляющем процессуальное руководство по делам о преступлениях, связанных с событиями Революции Достоинства 2013–2014 годов. Имеет более 18 лет юридического стажа, работал в органах прокуратуры различных уровней.

Во время предыдущего оценивания Консультативная группа экспертов не высказывала замечаний относительно соответствия кандидата критерию высоких моральных качеств, поэтому с точки зрения добропорядочности его кандидатура не была предметом негативных заключений.

На общение с Алексеем Клименко ушло меньше всего времени по сравнению с другими участниками нынешнего отбора. Члены ДГЭ не задавали кандидату дополнительных вопросов, отметив, что все вопросы, возникавшие во время анализа материалов, были исчерпывающе объяснены в письменных пояснениях, поданных до собеседования.

В заключительном слове кандидат подчеркнул, что учел замечания, высказанные во время предыдущего конкурса, и работал над углублением знаний в сфере конституционного права, поскольку именно уровень конституционной компетентности был основным предметом критики.

Репутационный профиль

Важным фактором при оценке кандидатского профиля Алексея Клименко является январское заключение Консультативной группы экспертов, принятое в рамках другого конкурсного отбора. Тогда ДГЭ констатировала недоказанность надлежащего уровня профессиональной компетентности кандидата в сфере права, в то же время не выдвигая никаких предостережений относительно его добропорядочности или морально-этических качеств.

Сведения о привлечении Клименко к дисциплинарной ответственности, участии в коррупционных инцидентах или нарушениях этических норм в публичном доступе отсутствуют.

В отличие от многих других претендентов, кандидат имеет прокурорский опыт, но не имеет опыта работы в судебной системе. Его академический багаж в области конституционного права является менее объемным по сравнению с претендентами, обладающими научными степенями доктора наук или многолетним преподавательским стажем — именно эти аспекты ранее становились предметом профессиональной дискуссии о его подготовке к работе в Конституционном Суде.

Светлана Музычко

Светлана Музычко, судья Киевского апелляционного суда, имеет один из наибольших показателей профессионального стажа среди кандидатов. Более двух десятилетий она осуществляет правосудие, работала судьей Дарницкого районного суда Киева, Апелляционного суда города Киева, а после судебной реформы — Киевского апелляционного суда. В начале 2026 года защитила диссертацию и получила степень доктора философии (PhD) в области права.

Вместе с тем именно ее собеседование стало одним из наиболее детальных в части проверки критерия высоких моральных качеств.

Больше всего времени ДГЭ уделила обстоятельствам получения кандидаткой служебного жилья. Эксперты отметили, что в 2006–2009 годах Музычко была зарегистрирована вместе с детьми в общежитии Дарницкого районного управления МВД, хотя фактически проживала в другом месте — в доме бывшего мужа. Именно эта регистрация стала основанием для постановки на квартирный учет как нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В 2009 году судья получила трехкомнатную квартиру в Киеве площадью около 95 кв. м. Во время собеседования кандидатка не отрицала, что фактически в этой квартире не проживала. По ее словам, там жили родственники бывшего мужа, а в 2018 году квартира была отчуждена примерно за 85 тыс. долларов США.

Отдельный блок вопросов касался административного дела о дорожно-транспортном происшествии. ДГЭ обратила внимание, что в 2021 году Печерский районный суд рассматривал материалы о привлечении кандидатки к административной ответственности по статьям 122-4 и 124 КУоАП (оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Во время собеседования Светлана Музычко объяснила, что не почувствовала момента столкновения и об инциденте узнала уже после обращения страховой компании.

Для ДГЭ принципиальным было не только само административное производство, но и поведение судьи после события, поскольку дело завершилось после истечения сроков привлечения к ответственности, а не из-за установления отсутствия состава правонарушения.

Члены Консультативной группы также анализировали отдельные расхождения между объяснениями, которые кандидатка ранее предоставляла ВККС и ДГЭ относительно сообщения об вмешательстве в осуществление правосудия. Кроме этого, обсуждались ошибки в декларациях за 2018–2020 годы, в частности касательно отображения денежных активов. Музычко объяснила их неправильным пониманием правил электронного декларирования, подчеркнув, что не имела intent скрывать информацию.

Репутационный профиль

Профессиональное портфолио Светланы Музычко опирается на длительный стаж работы в апелляционном суде и отсутствие информации о дисциплинарных взысканиях или негативных заключениях ДГЭ в предыдущих конкурсах.

В то же время именно нынешнее собеседование показало, что наибольшие вопросы к кандидатке касаются не уровня профессиональной компетентности, а этической составляющей: истории со служебным жильем, административного дела по ДТП и объяснений по декларированию имущества.

Оксана Клименко

Профессор университета стала едва ли не единственной кандидаткой, к которой ДГЭ практически не высказывала претензий. Ранее она уже дважды получала положительные заключения Консультативной группы относительно соответствия критериям добропорядочности.

Оксана Клименко является доктором юридических наук, профессором, имеет более тридцати лет профессионального стажа в сфере права и многолетний опыт научной и экспертной работы. Работала в сфере научно-правового обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, а также в 2025 году — в Секретариате Конституционного Суда Украины.

Основной научный багаж кандидатки посвящен вопросам конституционного, гражданского и частного права, защиты права собственности, соотношению частных и публичных интересов. Она является автором более 190 научных трудов.

Собеседование, состоявшееся 31 июля, вошло в перечень самых коротких. Члены Консультативной группы экспертов фактически не задавали дополнительных вопросов относительно добропорядочности или профессиональной деятельности, отметив, что большинство вопросов уже было предметом оценивания во время предыдущих конкурсных процедур.

Отдельно кандидатка сама подняла вопрос пребывания своего сына за границей, объяснив, что он еще до полномасштабного вторжения выехал из Украины, а после прохождения военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе и снят с воинского учета в соответствии с законодательством. По словам кандидатки, она посчитала необходимым предоставить это объяснение с учетом публичного характера конкурса.

Репутационный профиль

В открытых источниках отсутствует информация о дисциплинарных производствах, коррупционных скандалах или других обстоятельствах, которые могли бы поставить под сомнение ее добропорядочность.

Важным преимуществом является и история прохождения конкурсных процедур. Во время предыдущих конкурсов в Конституционный Суд Консультативная группа экспертов дважды признавала ее соответствующей критерию высоких моральных качеств, а также положительно оценивала уровень профессиональной компетентности.

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