Полиция потеряла вещественные доказательства: государство вернет не только 36 тысяч пропавших долларов, но и 200 тысяч морального вреда

Возмещение морального вреда за незаконное удержание или утрату имущества, изъятого во время обыска: судебная практика.

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Обыск — одна из самых распространенных следственных действий, которая часто превращается в инструмент давления на бизнес. Изъятие грузовиков у владельцев, которые даже не являются подозреваемыми, или принудительное отчуждение стали своеобразным вызовом для правовой системы.

Временное изъятие имущества является лишь первоначальной процессуальной мерой и должно завершиться либо наложением ареста, либо возвратом имущества законному владельцу. В то же время судебная практика свидетельствует, что в отдельных случаях изъятое имущество длительное время не возвращают даже при отсутствии надлежащих процессуальных оснований, а временное изъятие нередко превращается в многолетнее хранение имущества на штрафплощадках или в камерах хранения.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала три актуальных судебных решения — от изъятия парка грузовиков до незаконной специальной конфискации флагманских смартфонов. Поэтому посмотрим, как суды защищают право собственности и когда государство обязано возмещать причиненный ущерб.

1,5 млн грн за потерянные во время обыска доллары: дело № 521/8236/23

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу полиции по делу о возмещении имущественного и морального вреда наследнице, которой не вернули часть денежных средств, изъятых во время обыска. Суд оставил в силе решение о взыскании 36 888 долларов США имущественного вреда и 200 000 грн морального вреда, однако изменил порядок взыскания — средства должны быть взысканы непосредственно из Государственного бюджета Украины.

Наследница умершей родственницы обратилась в суд с иском к Главному управлению Национальной полиции с требованием взыскать из Государственного бюджета 36 888 долларов США имущественного вреда и 200 000 грн морального вреда.

В рамках уголовного производства по обвиняемому в разбое следователи провели обыск в квартире родственницы истицы. Во время обыска изъяли, среди прочего, 52 600 долларов США. На следующий день следователь признал эти средства вещественными доказательствами и приобщил к материалам дела. Арест на имущество наложен определением следственного судьи.

Позже родственница истицы умерла, а истица стала ее единственной наследницей. Еще позже умер и сам обвиняемый. Определением районного суда уголовное производство по делу было закрыто в связи со смертью обвиняемого, арест отменен, имущество (в том числе 52 600 долларов США) подлежало возврату.

Определение предъявили к исполнению. Однако вернули только 15 712 долларов США (другими купюрами). Остальные 36 888 долларов США не вернули. Полиция утверждала, что часть средств (27 000 долларов) при попытке сдать на хранение в банк признали сомнительными и направили на экспертизу в НБУ, где их признали поддельными. При этом средства после изъятия длительное время хранились ненадлежащим образом в кабинете следователя, а не были своевременно переданы на депозитный счет банка.

Истица считала, что из-за нарушения правил хранения вещественных доказательств средства фактически исчезли, или были подменены, определение суда не выполнено, и государство обязано возместить ущерб.

ГУ НП в кассационной жалобе просило полностью отказать в иске. Ссылалось на то, что ответчиком должно быть государство, средства возвращаются не теми же купюрами, а суммой, а моральный вред не обоснован.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично.

Суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций, что изъятые средства не возвращены в полном объеме из-за нарушения правил хранения вещественных доказательств.

Средства должны были быть опечатаны и сданы на депозитный счет банка в трехдневный срок. Вместо этого они длительное время хранились ненадлежащим образом. Доказательства того, что именно оригинальные изъятые купюры были поддельными, ответчик не предоставил. Часть 4 статьи 100 УПК Украины обязывает сторону уголовного производства в случае утраты или уничтожения вещественного доказательства вернуть владельцу такую же вещь или возместить ее стоимость. Право на возмещение возникает на основании Закона № 266/94-ВР и статьи 1176 ГК Украины.

Что касается морального вреда, то суд согласился с нижестоящими инстанциями, что утрата средств заставила истицу прилагать усилия для организации жизни, причинила душевные страдания, лишила возможности пользоваться деньгами длительное время. Соответственно и размер 200 000 грн является обоснованным.

Относительно порядка взыскания суд изменил решение. Ответчиком по делам о возмещении вреда государством является государство Украина. Средства взыскиваются из Государственного бюджета Украины.

Дело подтверждает, что государство несет ответственность за утрату вещественных доказательств в результате нарушения правил их хранения. Несвоевременная передача наличных денег на депозитный счет банка создает риск утраты и влечет обязанность возместить стоимость. Специальный Закон № 266/94-ВР и статья 1176 ГК Украины применяются в случае незаконного наложения ареста и выемки. В то же время взыскание всегда осуществляется из Государственного бюджета, а не со счетов конкретного органа полиции.

Изъятие грузовиков Volvo и Mercedes: дело № 522/759/25

В рамках уголовного производства по факту мошенничества (ст. 190 УК), следователи провели обыски и изъяли целый автопарк: грузовики Volvo FH 500, Volvo FH13.500, Mercedes-Benz CLA 220, а также полуприцепы Koegel и Wielton.

Важная деталь — владельцем всего этого имущества было лицо, не имевшее никакого процессуального статуса в деле.

Суды установили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупных размерах. Определениями следственных судей предоставлялись разрешения на проведение обысков транспортных средств, которыми пользовался подозреваемый. Во время обысков следователи и изымали сами транспортные средства и ключи от них.

В дальнейшем следственные судьи отказывали в аресте этого имущества, ссылаясь на отсутствие обоснования возможности использования его в качестве доказательства, на то, что имущество не указано в перечне вещей, которые планировали отыскать, и на отсутствие доказательств того, что оно является орудием преступления или добыто преступным путем. Суды неоднократно подчеркивали, что владельцем является лицо, которое не является подозреваемым, а арест в таком случае является вмешательством в право мирно владеть своим имуществом. Имущество было возвращено только после длительной судебной борьбы.

Суд напомнил, что временное изъятие имущества во время обыска регулируется статьями 234, 236, 167–169, 171, 173 УПК Украины. Обыск проводится на основании определения следственного судьи. Вещи, изъятые вне перечня, указанного в определении, считаются временно изъятым имуществом. Ходатайство об аресте должно быть подано в установленные сроки, иначе имущество подлежит немедленному возврату. В случае отказа в аресте имущество также возвращается.

В этом деле следователи получили определения на обыск транспортных средств, которыми пользовался подозреваемый. Во время обысков изъяли имущество истца. Впоследствии следственные судьи отказали в аресте и приказали вернуть транспортные средства владельцу.

Верховный Суд сослался на собственную практику, а именно на постановление от 23 сентября 2024 года по делу № 757/67430/21. Так, основанием для возмещения морального вреда за безосновательное удержание имущества в качестве вещественного доказательства является установление незаконности таких действий в рамках уголовного производства. Действующий УПК предусматривает способы защиты прав владельца, который не является участником производства. Гражданское судопроизводство не предназначено для переоценки этих вопросов, если незаконность не установлена в уголовном процессе.

Определения следственных судей содержали лишь выводы об отсутствии оснований для ареста, а не констатацию противоправности самого временного изъятия. Апелляционный суд правильно учел, что факт противоправности изъятия в уголовном производстве не устанавливался.

Поскольку истец не доказал неправомерность действий следователей и прокуроров, а также причинную связь с моральным вредом, оснований для удовлетворения иска нет. Доводы кассационной жалобы о необходимости взыскания 3 млн грн отклонены как основанные на переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий кассационного суда.

Процессуальный нюанс относительно вреда: Хотя факт безосновательного удержания имущества был признан, Верховный Суд отметил, что для взыскания морального вреда по статье 1176 ГК (специальная норма) необходимо, чтобы сама незаконность изъятия была установлена отдельным процессуальным документом в рамках уголовного производства.

Важно: владельцы имущества, не являющиеся участниками производства, должны не просто требовать возврата вещей, а добиваться от следственного судьи констатации противоправности действий следователя. Это открывает путь к возмещению вреда за незаконно изъятое имущество.

В рамках уголовного производства во время обыска по месту жительства истца правоохранители изъяли денежные средства и документы.

В дальнейшем на изъятое имущество был наложен арест, который следственный судья частично отменил. После этого владелец неоднократно обращался в орган досудебного расследования с требованием вернуть средства, однако получил ответ, что они были потеряны из-за ненадлежащего контроля за хранением вещественных доказательств. Суды первой и апелляционной инстанций взыскали с государства имущественный вред, инфляционные потери и 3 % годовых на общую сумму более 1,29 млн грн. Верховный Суд оставил эти решения без изменений, отметив, что невозврат изъятых во время обыска средств после отмены ареста из-за их утраты является основанием для возмещения вреда государством. Суд также подчеркнул, что для этого не требуется отдельное судебное решение о признании действий органа досудебного расследования незаконными: достаточным подтверждением противоправности является сам факт утраты имущества, находившегося под контролем государства. При этом Верховный Суд уточнил, что в таких случаях ответственность государства наступает на общих основаниях в соответствии со статьями 1173, 1174 и частью шестой статьи 1176 ГК Украины.

Когда iPhone 14 не является «орудием»: дело № 357/9031/24

Лицо осудили за мошенничество из-за подмены золотого кольца на бижутерию в отделении «Новой Почты». Мужчина заказывал через «OLX.ua» золотые изделия (кольцо и цепочку), приходил в отделение «Новой Почты» для осмотра и, убедившись, что за ним не наблюдают, подменял золото на заранее подготовленную бижутерию, а оригиналы прятал в карман.

Суд первой инстанции назначил специальную конфискацию телефона iPhone 14, принадлежавшего осужденному.

Верховный Суд отменил решение о конфискации телефона. В тексте обвинения, признанного судом доказанным, не было ни одного упоминания о том, что осужденный использовал iPhone 14 во время совершения преступления.

Прокурор не предоставил суду доказательств того, что телефон был средством или орудием преступления, или что он использовался для выполнения объективной стороны мошенничества (именно процесса подмены кольца).

Согласно ст. 96-2 УК Украины, имущество может быть конфисковано, только если оно было подыскано, приспособлено или использовано как средство или орудие преступления.

Верховный Суд постановил, что поскольку роль телефона в реализации преступного умысла не доказана, его специальная конфискация является безосновательной.

Само по себе наличие дорогой техники у лица во время совершения преступления не дает права государству ее изымать. Если в обвинении не описано, как именно техника помогла совершить преступление (например, для связи, фиксации, доступа к счетам и т.д.), она подлежит возврату владельцу.

Дополнительно читайте о деталях дела № 752/29491/21, в котором Верховный Суд пришел к выводу, что если изъятые во время обыска денежные средства не возвращаются владельцу после отмены ареста из-за их утраты правоохранительными органами, государство обязано возместить причиненный ущерб. В этом деле с государства взыскали почти 1,3 млн грн имущественного вреда.

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