Ехал в укрытие во время тревоги: суд отказал в отмене штрафа за проезд на выключенную дополнительную секцию светофора

Водитель обжаловал штраф за проезд на выключенную дополнительную секцию светофора, утверждая, что нарушил ПДД, когда вместе с семьёй ехал в укрытие во время воздушной тревоги.

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Воздушная тревога не освобождает водителей от обязанности соблюдать Правила дорожного движения, однако в судебной практике всё чаще возникают споры о том, может ли она быть основанием для освобождения от административной ответственности. Отдельным предметом судебного контроля также становится соблюдение полицейскими процедуры рассмотрения дела и обеспечение права лица на защиту.

Салтовский районный суд города Харькова рассмотрел административный иск водителя об отмене постановления патрульной полиции о наложении штрафа за проезд на выключенную дополнительную секцию светофора. Суд проверил доводы о пребывании водителя в состоянии крайней необходимости из-за воздушной тревоги, законность рассмотрения дела в его отсутствие и достаточность доказательств совершения административного правонарушения.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление инспектора патрульной полиции, которым он был привлечён к административной ответственности по части второй статьи 122 КУоАП и на него был наложен штраф в размере 510 грн за нарушение пункта 8.7.3 Правил дорожного движения Украины, а именно — проезд на выключенную дополнительную секцию светофора.

В обоснование иска водитель указывал, что о существовании постановления узнал только через приложение «Дія», при этом его копию ему не вручали и не направляли. Он утверждал, что не осуществлял движение на выключенную дополнительную секцию светофора, а после объявления сигнала воздушной тревоги вместе с семьёй направлялся в укрытие. По словам истца, транспортное средство начало движение только после включения разрешающего сигнала светофора, после чего его остановили сотрудники патрульной полиции.

После остановки транспортного средства водитель заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела для привлечения адвоката. Инспектор согласился с таким ходатайством и назначил рассмотрение дела на другую дату. Однако накануне назначенного рассмотрения истец был госпитализирован и направил в Управление патрульной полиции ходатайство о повторном отложении рассмотрения дела, ссылаясь на пребывание на стационарном лечении. По его мнению, инспектор знал об этом ходатайстве, однако всё равно рассмотрел дело без его участия, чем лишил его возможности предоставить объяснения, исследовать доказательства и воспользоваться правовой помощью, что, по убеждению истца, свидетельствовало о нарушении гарантий, предусмотренных статьёй 268 КУоАП.

Кроме того, истец подчёркивал, что в постановлении неправильно определено место совершения административного правонарушения. В подтверждение своей позиции он представил ответ коммунального предприятия, согласно которому по адресу, указанному в постановлении, дополнительная секция светофора вообще отсутствует. По его убеждению, это свидетельствовало о недоказанности самого события административного правонарушения. Также он указывал, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств нарушения Правил дорожного движения, а само постановление без надлежащего доказательного обоснования не может подтверждать факт совершения правонарушения.

Возражая против иска, Департамент патрульной полиции отметил, что истец фактически совершил проезд на выключенную дополнительную секцию светофора на другом перекрёстке, а адрес, указанный в постановлении, использовался как ближайший официальный адресный ориентир. В подтверждение факта правонарушения ответчик ссылался на видеозаписи с автомобильного видеорегистратора служебного автомобиля и бодикамеры полицейского, на которых зафиксированы как момент нарушения Правил дорожного движения, так и пребывание истца за рулём транспортного средства после его остановки.

Что касается повторного ходатайства об отложении рассмотрения дела, ответчик пояснил, что оно было направлено по электронной почте после окончания рабочего времени, а зарегистрировано лишь в первый рабочий день после рассмотрения дела. Инспектор патрульной полиции не имел доступа к служебной электронной почте и не мог быть ознакомлен с этим ходатайством до момента его официальной регистрации. Именно поэтому, по мнению ответчика, рассмотрение дела в отсутствие истца было проведено в соответствии с требованиями статьи 268 КУоАП.

В ответ на отзыв истец настаивал, что ответчик фактически признал несоответствие указанного в постановлении места совершения правонарушения реальным обстоятельствам. Также он утверждал, что видеозапись не подтверждает движение транспортного средства на выключенную дополнительную секцию светофора, а полицейские проигнорировали его ссылку на состояние крайней необходимости, связанное с воздушной тревогой, и безосновательно рассмотрели дело в его отсутствие, несмотря на поданное ходатайство об отложении.

Позиция суда

Исследовав материалы дела, суд прежде всего установил, что факт совершения административного правонарушения подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами. В частности, видеозапись с видеорегистратора патрульного автомобиля, предоставленная Департаментом патрульной полиции и исследованная в судебном заседании, зафиксировала проезд водителя на выключенную дополнительную секцию светофора. Суд пришёл к выводу, что административное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 122 КУоАП, действительно имело место, и его совершил именно истец.

Оценивая доводы о нарушении права на защиту, суд отметил, что после остановки транспортного средства истец воспользовался своим правом заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела для привлечения защитника. Это ходатайство было удовлетворено сотрудниками полиции, а рассмотрение дела перенесено на дату, предложенную самим истцом. Таким образом, инспектор патрульной полиции обеспечил реализацию права лица на правовую помощь и соблюдал требования законодательства.

Вместе с тем суд установил, что в назначенный день рассмотрения дела истец не прибыл, хотя был надлежащим образом уведомлён о дате, времени и месте его рассмотрения. Действительно, он находился на стационарном лечении и направил ходатайство о повторном отложении рассмотрения дела по электронной почте ещё 6 февраля 2026 года. Однако это произошло после окончания рабочего времени подразделения, уполномоченного регистрировать входящую корреспонденцию. В связи с этим ходатайство было официально зарегистрировано лишь 9 февраля 2026 года — уже после того, как дело было рассмотрено и вынесено постановление.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьёй 268 КУоАП дело может быть рассмотрено в отсутствие лица только при условии его надлежащего уведомления о дате и времени рассмотрения и если от него не поступило ходатайство об отложении. Поскольку на момент начала рассмотрения дела у инспектора не было зарегистрированного ходатайства о его отложении, правовые основания для повторного переноса отсутствовали. Поэтому рассмотрение административного дела без участия истца суд признал соответствующим требованиям закона.

Отдельно суд подчеркнул, что способ подачи ходатайства не соответствовал принципу добросовестного пользования процессуальными правами. Ходатайство было направлено вне рабочего времени, менее чем за сутки до назначенного рассмотрения, которое по просьбе самого истца было назначено на субботу, когда канцелярия Управления патрульной полиции не работала. При этом первоначальное ходатайство о переносе рассмотрения было мотивировано необходимостью привлечения адвоката, однако даже в случае госпитализации истец не был лишён возможности обеспечить участие своего представителя в рассмотрении дела. По убеждению суда, времени для привлечения защитника было достаточно.

Суд также отклонил доводы относительно отсутствия дополнительной секции светофора. Представленный истцом ответ КП «Харьков-Сигнал» суд признал относящимся к другому перекрёстку, а потому он не опровергает обстоятельств, зафиксированных на видеозаписи сотрудников полиции, где наличие дополнительной секции светофора является очевидным.

Не нашли подтверждения и доводы о неправильном определении места совершения административного правонарушения. Суд учёл объяснения ответчика о том, что дом № 16 по улице Университетской является ближайшим объектом с официальным почтовым адресом к месту происшествия. Проверив расположение соответствующих перекрёстков, суд согласился, что указание данного адреса в постановлении не свидетельствует о неправильном определении места совершения правонарушения.

Оценивая ссылку истца на состояние крайней необходимости в связи с объявлением воздушной тревоги, суд привёл положения статьи 18 КУоАП и отметил, что сама по себе воздушная тревога не освобождает лицо от обязанности соблюдать Правила дорожного движения. Суд подчеркнул, что движение на запрещающий сигнал светофора относится к опасным нарушениям, создающим угрозу для других участников дорожного движения. При обстоятельствах данного дела объявление воздушной тревоги не было признано такой опасностью, которая оправдывала бы нарушение Правил дорожного движения в понимании статьи 18 КУоАП.

Кроме того, суд обратил внимание на внутреннюю противоречивость правовой позиции истца. С одной стороны, он отрицал сам факт совершения административного правонарушения, а с другой — одновременно ссылался на то, что действовал в состоянии крайней необходимости. По мнению суда, такие доводы взаимоисключают друг друга.

Выводы суда

Суд пришёл к выводу, что инспектор патрульной полиции при рассмотрении дела об административном правонарушении действовал в пределах предоставленных законом полномочий и соблюдал установленную процедуру. Истцу была обеспечена возможность реализовать право на защиту, поскольку по его ходатайству рассмотрение дела было перенесено для привлечения адвоката. Повторное ходатайство об отложении рассмотрения дела было зарегистрировано уже после вынесения постановления, поэтому на момент рассмотрения дела у полицейского не существовало законных оснований для его повторного отложения.

Суд также признал доказанным факт совершения административного правонарушения. Решающее значение для этого вывода имели видеозаписи, исследованные в судебном заседании, которые подтвердили проезд водителя на выключенную дополнительную секцию светофора. Представленные истцом доказательства не опровергли зафиксированные обстоятельства, а его возражения относительно места совершения правонарушения, отсутствия дополнительной секции светофора и пребывания в состоянии крайней необходимости суд признал необоснованными.

Отдельно суд обратил внимание на вопрос надлежащего ответчика по делам об обжаловании постановлений об административных правонарушениях. Ссылаясь на положения КУоАП, Закона Украины «О Национальной полиции», Положения о Департаменте патрульной полиции, а также правовые выводы Верховного Суда, суд отметил, что инспекторы патрульной полиции и территориальные управления при рассмотрении дел об административных правонарушениях действуют не как самостоятельные субъекты властных полномочий, а от имени Департамента патрульной полиции. Именно поэтому надлежащим ответчиком по спорам данной категории является Департамент патрульной полиции, а не его территориальное подразделение или отдельный сотрудник полиции.

По результатам рассмотрения дела № 638/4019/26 суд пришёл к выводу о правомерности постановления о привлечении водителя к административной ответственности по части второй статьи 122 КУоАП и отсутствии оснований для его отмены. В связи с этим административный иск был оставлен без удовлетворения, а постановление о наложении административного взыскания — без изменений. Судебные расходы по уплате судебного сбора возложены на истца.

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