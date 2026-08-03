В работе «Резерв+» произошел сбой: доступ к электронным военно-учетным документам ограничен

У части военнообязанных не отображаются электронные документы, а вход в приложение работает нестабильно.

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3 августа пользователи массово сообщили о технических проблемах в работе приложения «Резерв+». Из-за сбоя часть военнообязанных не может войти в систему или получить доступ к своим военно-учетным данным.

По словам пользователей, при открытии приложения информация не загружается, а отдельные функции остаются недоступными. Вместо личных данных на экране появляется сообщение об ошибке.

В частности, приложение отображает уведомление: «У нас техническая проблема. Извините. Попробуйте, пожалуйста, еще раз».

В настоящее время у многих пользователей данные в «Резерв+» не отображаются, а вход в систему работает нестабильно.

В связи со сбоем гражданам рекомендуют сегодня иметь при себе бумажные военно-учетные документы до полного восстановления работы сервиса.

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