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Доплата к пенсии в августе: кто из пенсионеров получит до 570 гривен

11:31, 2 августа 2026
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Пенсионный фонд автоматически начисляет возрастные доплаты к пенсии в размере от 300 до 570 гривен, но на них имеют право не все пенсионеры.
Доплата к пенсии в августе: кто из пенсионеров получит до 570 гривен
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В августе часть украинских пенсионеров может получить дополнительную ежемесячную выплату к пенсии. При этом право на такую надбавку имеют только те, кто соответствует установленным законодательством условиям.

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Пенсионный фонд Украины автоматически начисляет ежемесячную компенсационную выплату пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет.

Размер такой доплаты зависит от возраста:

  • 300 гривен — после достижения 70 лет;
  • 456 гривен — после достижения 75 лет;
  • 570 гривен — после достижения 80 лет.

Возрастная компенсация назначается независимо от вида пенсии — по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

При этом получить ее могут не все. Одним из главных условий является то, что общий размер пенсионной выплаты вместе с надбавками, повышениями и другими доплатами не должен превышать 10 340,35 гривны.

Именно поэтому на такую доплату чаще всего могут рассчитывать пенсионеры, получающие сравнительно небольшую пенсию и после достижения соответствующего возраста отвечающие установленным критериям.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Подавать заявление для назначения возрастной доплаты не нужно. Пенсионный фонд начисляет ее автоматически со дня, когда пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет.

Если день рождения приходится не на первое число месяца, первую выплату начисляют пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

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