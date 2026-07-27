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День медицинского работника 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и красивые открытки

10:03, 27 июля 2026 171
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Мы собрали современные поздравления на украинском языке, праздничные стихи и красивые открытки ко Дню медицинского работника.
День медицинского работника 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и красивые открытки
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В понедельник, 27 июля, в Украине официально отмечают День медицинского работника — профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь охране здоровья.

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Этот праздник — отличная возможность поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, водителей скорой помощи и всех тех, кто ежедневно стоит на страже человеческой жизни. В сложные военные годы роль медиков особенно значима, ведь они работают в прифронтовых зонах, в операционных, в госпиталях и гражданских больницах без выходных.

Официально День медицинского работника в Украине отмечают с 1994 года. Каждый год праздник проходил в третье воскресенье июня. Однако Президент Владимир Зеленский подписал Указ «О Дне медицинских работников» от 13.06.2023 № 327/2023. Указ № 327/2023 установил новую дату празднования Дня медика в Украине.

Выбранная дата — не случайна, в этот день чтят святого Пантелеймона — духовного покровителя врачей.

По случаю праздника «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений для медицинских работников, чтобы вы могли искренне поблагодарить специалистов за их самоотверженный труд, профессионализм и заботу о здоровье людей.

Поздравления ко Дню медицинского работника в прозе

Искренне поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессионального роста и личного счастья. Пусть каждый рабочий день приносит вам благодарность и уважение, а жизнь — мир и добро!

***

С праздником вас, ангелы в белых халатах! Спасибо за вашу преданность, терпение, мудрость и золотые руки. Пусть в ваших семьях будет мир, любовь и достаток, а каждый спасенный пациент вдохновляет на новые достижения!

***

Медики — это те, кто первыми приходят на помощь, даже когда сами нуждаются в поддержке. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма и счастья. Вы — наша гордость и надежда.

***

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Ваш ежедневный труд — это пример силы духа, ответственности и настоящего призвания. Пусть добро, которое вы дарите людям, всегда возвращается сторицей, а жизнь наполняется любовью, уважением и благодарностью пациентов.

***

Желаю вам вдохновения, сил и счастья! Пусть каждый день приносит радость, душевное тепло и заслуженное уважение. Пусть в вашей жизни будет больше радости, чем боли, больше здоровья, чем испытаний, и больше благодарных слов, чем трудных моментов.

***

Спасибо вам за спасенные жизни, за бессонные ночи, за выдержку, заботу и внимание. Желаем вам крепкого здоровья, счастливых мгновений рядом с близкими, стабильности, благодарных пациентов и мирного неба над головой.

С Днем медика: поздравления в стихах

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелик хай вас пильнує!

***

З Днем медика Вас хочу привітати

І слів найкращих хочу підібрати,

Подяка й шана Вам за труд завзятий,

Хай сповниться прекрасним Ваша хата!

Здоров’я, щастя, радості, удачі,

Бажань здійснення й радості в придачу!

***

Ви життя рятуєте,

Зуби запломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень!

Допоможете на світ,

Малечі народитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це — здоров’я,

Самим не хворіти!

В радості й добрі сто років,

Людям ще служити!

***

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту — наживем!

***

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

З Днем медика вітаю,

Вклоняюсь низько вам,

Бажаю вам здоров’я,

Не знати горя, драм.

Терпіння вам в роботі

І зцілення нести,

До сили і здоров’я

Людей завжди вести.

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