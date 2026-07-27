День медицинского работника 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и красивые открытки
В понедельник, 27 июля, в Украине официально отмечают День медицинского работника — профессиональный праздник всех, кто посвятил свою жизнь охране здоровья.
Этот праздник — отличная возможность поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, водителей скорой помощи и всех тех, кто ежедневно стоит на страже человеческой жизни. В сложные военные годы роль медиков особенно значима, ведь они работают в прифронтовых зонах, в операционных, в госпиталях и гражданских больницах без выходных.
Официально День медицинского работника в Украине отмечают с 1994 года. Каждый год праздник проходил в третье воскресенье июня. Однако Президент Владимир Зеленский подписал Указ «О Дне медицинских работников» от 13.06.2023 № 327/2023. Указ № 327/2023 установил новую дату празднования Дня медика в Украине.
Выбранная дата — не случайна, в этот день чтят святого Пантелеймона — духовного покровителя врачей.
По случаю праздника «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений для медицинских работников, чтобы вы могли искренне поблагодарить специалистов за их самоотверженный труд, профессионализм и заботу о здоровье людей.
Поздравления ко Дню медицинского работника в прозе
Искренне поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, профессионального роста и личного счастья. Пусть каждый рабочий день приносит вам благодарность и уважение, а жизнь — мир и добро!
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С праздником вас, ангелы в белых халатах! Спасибо за вашу преданность, терпение, мудрость и золотые руки. Пусть в ваших семьях будет мир, любовь и достаток, а каждый спасенный пациент вдохновляет на новые достижения!
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Медики — это те, кто первыми приходят на помощь, даже когда сами нуждаются в поддержке. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма и счастья. Вы — наша гордость и надежда.
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Ваш ежедневный труд — это пример силы духа, ответственности и настоящего призвания. Пусть добро, которое вы дарите людям, всегда возвращается сторицей, а жизнь наполняется любовью, уважением и благодарностью пациентов.
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Желаю вам вдохновения, сил и счастья! Пусть каждый день приносит радость, душевное тепло и заслуженное уважение. Пусть в вашей жизни будет больше радости, чем боли, больше здоровья, чем испытаний, и больше благодарных слов, чем трудных моментов.
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Спасибо вам за спасенные жизни, за бессонные ночи, за выдержку, заботу и внимание. Желаем вам крепкого здоровья, счастливых мгновений рядом с близкими, стабильности, благодарных пациентов и мирного неба над головой.
С Днем медика: поздравления в стихах
В день найкращих лікарів
вітаю наших докторів!
Бо надважка робота в вас —
Життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелик хай вас пильнує!
***
З Днем медика Вас хочу привітати
І слів найкращих хочу підібрати,
Подяка й шана Вам за труд завзятий,
Хай сповниться прекрасним Ваша хата!
Здоров’я, щастя, радості, удачі,
Бажань здійснення й радості в придачу!
***
Ви життя рятуєте,
Зуби запломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень!
Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це — здоров’я,
Самим не хворіти!
В радості й добрі сто років,
Людям ще служити!
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту — наживем!
***
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров’я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
***
З Днем медика вітаю,
Вклоняюсь низько вам,
Бажаю вам здоров’я,
Не знати горя, драм.
Терпіння вам в роботі
І зцілення нести,
До сили і здоров’я
Людей завжди вести.
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