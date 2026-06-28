Второй президент Украины Леонид Кучма получил награду имени Левка Лукьяненко

Церемония состоялась в здании Верховной Рады по случаю годовщины принятия Конституции.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил государственную награду второму президенту Украины Леониду Кучме. Церемония состоялась во время торжественного заседания парламента по случаю 30-летия принятия Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Дарка Олефир.

Леониду Кучме вручена почетная награда Верховной Рады Украины — Нагрудный знак «За служение украинскому народу» имени Левка Лукьяненко. Этой наградой награждают за личный вклад в укрепление государственности и суверенитета Украины, защиту национальных интересов, развитие гражданского общества и добросовестный труд.

В своем выступлении Леонид Кучма вспомнил события июня 1996 года, когда Верховная Рада приняла Конституцию Украины, ставшую основой современной правовой системы государства.

«За мою долгую жизнь я выступаю под этим куполом по поводу Конституции Украины не в первый раз. В июне 1996 года, когда Верховная Рада приняла первый Основной закон нашего государства, это было проявлением единства нашего политикума. Разные, в чем-то абсолютно противоположные политические силы сумели найти общий язык. Так родилась Конституция», — сказал Кучма.

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