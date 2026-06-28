Второй президент Украины Леонид Кучма получил награду имени Левка Лукьяненко
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил государственную награду второму президенту Украины Леониду Кучме. Церемония состоялась во время торжественного заседания парламента по случаю 30-летия принятия Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Дарка Олефир.
Леониду Кучме вручена почетная награда Верховной Рады Украины — Нагрудный знак «За служение украинскому народу» имени Левка Лукьяненко. Этой наградой награждают за личный вклад в укрепление государственности и суверенитета Украины, защиту национальных интересов, развитие гражданского общества и добросовестный труд.
В своем выступлении Леонид Кучма вспомнил события июня 1996 года, когда Верховная Рада приняла Конституцию Украины, ставшую основой современной правовой системы государства.
«За мою долгую жизнь я выступаю под этим куполом по поводу Конституции Украины не в первый раз. В июне 1996 года, когда Верховная Рада приняла первый Основной закон нашего государства, это было проявлением единства нашего политикума. Разные, в чем-то абсолютно противоположные политические силы сумели найти общий язык. Так родилась Конституция», — сказал Кучма.
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