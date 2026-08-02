Банк не может просто признать клиента рискованным и закрыть его счета: Верховный Суд об обязанностях финустанов

Самой ссылки на «неприемлемо высокий риск» недостаточно — банк должен доказать законность такого решения надлежащими доказательствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 23 июля 2026 года по делу № 757/5609/24 подтвердил, что банк не может в одностороннем порядке прекращать деловые отношения с клиентом лишь с формальной ссылкой на требования законодательства о финансовом мониторинге.

Постановление имеет важное практическое значение для споров между банками и клиентами относительно блокировки счетов и прекращения обслуживания.

Обстоятельства дела

Истец являлся клиентом АО КБ «ПриватБанк» и пользовался банковскими счетами и платежными картами. В начале января 2024 года банк через приложение Privat24 предложил ему актуализировать информацию о доходах и предоставить документы об источниках происхождения денежных средств.

Истец подал налоговую декларацию физического лица — предпринимателя, выписку из реестра плательщиков единого налога и соответствующие квитанции Государственной налоговой службы, после чего получил сообщение о том, что документы успешно прошли проверку.

Однако уже 23 января 2024 года банк принял решение об отказе от поддержания деловых отношений, расторжении договоров банковского обслуживания и закрытии счетов, сославшись на установление неприемлемо высокого уровня риска. Вследствие этого истец утратил возможность пользоваться приложением Privat24 и распоряжаться денежными средствами на счетах.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако Киевский апелляционный суд отменил это решение и признал недействительной одностороннюю сделку банка о прекращении деловых отношений. Банк обжаловал постановление в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» банк вправе отказаться от поддержания деловых отношений с клиентом, в том числе путем расторжения договора и закрытия счета, в случае установления клиенту неприемлемо высокого риска либо непредоставления необходимых документов для проведения надлежащей проверки.

Вместе с тем право банка как субъекта первичного финансового мониторинга не является неограниченным, а суды в каждом конкретном случае должны исследовать основания и обоснованность присвоения клиенту такой категории риска.

Суд отметил, что положения статьи 15 Закона уполномочивают банк в одностороннем порядке отказаться от поддержания деловых отношений с клиентом, однако банк обязан подтвердить наличие правовых оснований для установления неприемлемо высокого риска.

ВС согласился с выводом апелляционного суда о том, что ответчик не представил достаточного обоснования и надлежащих доказательств того, какие именно финансовые операции истца являются подозрительными, в чем заключается такая подозрительность и на каких доказательствах она основывается.

Материалы дела также не содержат доказательств того, что банк документировал процесс применения риск-ориентированного подхода в отношении истца, принятые в ходе его применения решения и их обоснованность.

Суд отметил, что банк, утверждая в своем решении о сомнительном характере финансовых операций, неустановленном происхождении денежных средств и неизвестном их дальнейшем использовании, не воспользовался правом запросить у клиента информацию и документы, необходимые для проведения надлежащей проверки, в частности объяснения относительно происхождения денежных средств и целей проведения операций. При этом в материалах дела отсутствуют сведения о том, что истец отказывался от взаимодействия с банком по этим вопросам.

ВС подчеркнул, что, исследовав все имеющиеся доказательства и применив стандарты доказывания в гражданском процессе, апелляционный суд обоснованно пришел к выводу о недоказанности банком законности решения об отказе от поддержания деловых отношений, расторжении договоров, закрытии счетов и блокировке денежных средств истца.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что решение апелляционного суда не лишает банк права в пределах и порядке, определенных законом и договором, проводить в отношении клиента соответствующие проверки и применять меры, предусмотренные законодательством о финансовом мониторинге.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу ПриватБанка без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что сама по себе ссылка банка на установление неприемлемо высокого риска не является достаточным основанием для одностороннего прекращения обслуживания клиента. Такое решение должно быть подтверждено надлежащими доказательствами, а основания его принятия — четко обоснованы в соответствии с требованиями законодательства о финансовом мониторинге.

Дополнительно можно ознакомиться с другим судебным кейсом, в котором ВС обязал банк вернуть женщине 40 тысяч евро, депозит которой мошенники расторгли через «Приват24», пока она находилась за границей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.