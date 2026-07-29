ВС разъяснил правила рассмотрения заявлений о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам

Кто должен рассматривать заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил, что единоличное рассмотрение судьей апелляционного суда заявления лица о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам не соответствует требованиям ч. 11 ст. 35 УПК.

Детали дела

Гражданин обжаловал бездействие прокурора. Однако следственный судья вернул его жалобу. Апелляционный суд согласился с этим решением. После этого заявитель попросил пересмотреть определение апелляционного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Следственный судья вернул жалобу заявителя на бездействие прокурора в связи с ее подачей с нарушением правил подсудности.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заявителя, а указанное определение следственного судьи — без изменения. В дальнейшем апелляционный суд на основании ч. 4 ст. 399 УПК отказал в открытии апелляционного производства по заявлению заявителя о пересмотре предыдущего определения апелляционного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку в поданном заявлении не приведены обстоятельства, которые в соответствии с ч. 2 ст. 459 УПК могут считаться вновь открывшимися.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что положение ч. 2 ст. 464 УПК о том, что «судья … решает вопрос об открытии уголовного производства по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам», следует понимать как предоставляющее судье полномочия проверить наличие оснований для открытия производства по вновь открывшимся обстоятельствам и принять решение об открытии такого производства либо об отказе в его открытии.

Как следует из обжалуемого определения, заявление заявителя о пересмотре определения апелляционного суда по вновь открывшимся обстоятельствам было рассмотрено судьей апелляционного суда единолично, что не соответствует требованиям ч. 11 ст. 35 УПК.

Кроме того, судья апелляционного суда в данном определении установил, что в заявлении отсутствуют основания, предусмотренные ст. 459 УПК, для осуществления уголовного производства по вновь открывшимся обстоятельствам, то есть фактически единолично рассмотрел заявление по существу.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 17 июня 2026 года по делу № 201/1790/26 (производство № 51-1148км26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.