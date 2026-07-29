Суд отменил мобилизацию забронированного парамедика из-за некорректных данных государственного реестра

Черновицкий окружной административный суд признал незаконной мобилизацию забронированного парамедика из-за некорректных сведений в государственном реестре, отменил приказ ТЦК и обязал воинскую часть уволить его со службы.

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Черновицкий окружной административный суд рассмотрел дело №600/5075/25-а по иску об обжаловании приказа о призыве на военную службу во время мобилизации и требования об увольнении с военной службы лица, которое на момент мобилизации имело действующее бронирование как работник критически важного предприятия.

Суд пришел к выводу о противоправности приказа о мобилизации, отменил его в оспариваемой части и обязал воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы и исключении его из списков личного состава.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве на военную службу во время мобилизации в части его направления в воинскую часть, а также обязать воинскую часть принять решение о его увольнении с военной службы и исключении из списков личного состава.

Иск был обоснован тем, что на момент мобилизации истец работал парамедиком в Черновицком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который является критически важным предприятием, а его должность относится к числу подлежащих бронированию. Истец указывал, что имел действующее бронирование и удостоверение о предоставлении отсрочки от призыва сроком на двенадцать месяцев. Вместе с тем при проверке военно-учетного документа в приложении «Резерв+» он обнаружил информацию о нахождении в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки. После прибытия в ТЦК и СП для выяснения оснований такой записи он был задержан и направлен в воинскую часть для прохождения военной службы. По мнению истца, сотрудники территориального центра комплектования безосновательно внесли в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о его увольнении с места работы, что привело к незаконной мобилизации.

Ответчик возражал против иска и указывал, что мобилизация была проведена в соответствии с законом. По его мнению, согласно сведениям Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов бронирование истца прекратилось в связи с его увольнением с работы, а аннулирование бронирования произошло автоматически в результате электронного информационного взаимодействия государственных реестров. Воинская часть также указывала, что закон не предусматривает увольнение военнослужащего, призванного во время мобилизации, только на том основании, что после призыва существует приказ о бронировании.

Во время рассмотрения дела суд установил, что истец с 2016 года работает в Черновицком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а с 1 января 2025 года занимает должность парамедика. Суд также установил, что данное учреждение относится к критически важным предприятиям, а должность парамедика входит в перечень должностей, подлежащих бронированию.

Кроме того, 5 августа 2025 года истцу было выдано удостоверение об отсрочке от призыва сроком на двенадцать месяцев. Несмотря на это, 25 сентября 2025 года приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки он был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть, где был зачислен в списки личного состава и назначен на воинскую должность.

Выводы и решение суда

Исследовав материалы дела, суд прежде всего обратил внимание на законодательное регулирование прохождения военной службы во время мобилизации и бронирования военнообязанных. Суд отметил, что в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» во время мобилизации на военную службу призываются только те военнообязанные, которые не забронированы в установленном законом порядке. В то же время Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» прямо предусматривает, что военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военного положения, не подлежат призыву на военную службу.

Суд установил, что истец имел действующее удостоверение о предоставлении отсрочки от призыва, выданное 5 августа 2025 года сроком на двенадцать месяцев. Таким образом, на дату мобилизации — 25 сентября 2025 года — он пользовался правовым статусом забронированного лица и в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не мог быть призван на военную службу.

Оценивая доводы территориального центра комплектования и социальной поддержки о том, что бронирование прекратилось якобы в связи с увольнением истца с работы, суд отметил, что правомерность выдачи удостоверения об отсрочке и оформления бронирования ответчиками не оспаривалась. При этом утверждения об увольнении основывались исключительно на сведениях Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Суд критически оценил эти доводы, подчеркнув, что некорректная работа государственных реестров не может создавать негативные правовые последствия для лица, которое было надлежащим образом забронировано.

Суд также учел, что при прибытии в территориальный центр комплектования истец сообщил о наличии действующего бронирования, предоставил удостоверение об отсрочке и указал, что продолжает работать в Черновицком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Эти обстоятельства подтверждались официальными письмами работодателя, согласно которым работник продолжал состоять в трудовых отношениях, заявления об увольнении не подавал, а уведомления о его увольнении в территориальный центр комплектования не направлялись. Никаких доказательств увольнения ответчики суду не предоставили.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что приказ о призыве истца на военную службу в части его направления в воинскую часть является противоправным и подлежит отмене. При этом суд подчеркнул, что отмена незаконного индивидуального акта не нарушает стабильности публично-правовых отношений, связанных с прохождением военной службы, а напротив свидетельствует о недопустимости незаконных действий территориальных центров комплектования при мобилизации лиц, имеющих право на отсрочку.

Рассматривая требование об увольнении истца с военной службы, суд отметил, что зачисление военнослужащего в списки личного состава воинской части осуществляется на основании приказа по строевой части после его направления территориальным центром комплектования. Однако в данном деле именно незаконные действия территориального центра комплектования стали основанием для такого зачисления. Суд подчеркнул, что неправомерные действия не могут порождать правомерных последствий, а юридические последствия нарушения прав лица должны быть устранены путем возвращения его в правовое положение, существовавшее до нарушения. В этом контексте суд также сослался на доктрину «плодов отравленного дерева», согласно которой незаконное первоначальное решение не может служить основанием для возникновения законных производных последствий.

Суд отдельно отклонил ссылку воинской части на постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, в котором отмечалось, что процедура мобилизации является необратимой и признание ее противоправной само по себе не восстанавливает прежнее положение лица. Черновицкий окружной административный суд подчеркнул, что это постановление не является образцовым и принято при иных фактических обстоятельствах. Оно касалось военнослужащего, который почти через год после призыва обжаловал мобилизацию, ссылаясь на непрохождение военно-врачебной комиссии, поэтому приведенные выводы не могут быть применены к данным спорным правоотношениям.

Суд также не согласился с доводами о невозможности отмены индивидуального акта после его исполнения. Он отметил, что сам факт исполнения такого акта либо исчерпания им своего действия не лишает лицо права на судебную защиту. Любой индивидуальный акт субъекта властных полномочий, непосредственно влияющий на права или законные интересы лица, может быть предметом судебного обжалования. Задача административного судопроизводства заключается не в абстрактной констатации законности или незаконности действий субъекта властных полномочий, а в обеспечении эффективной защиты фактически нарушенных прав лица.

Суд обратил внимание, что статья 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» определяет основания увольнения военнослужащих, которые возникают уже после законного призыва на военную службу. Вместе с тем отсутствие в этой норме отдельного основания для увольнения в случае отмены незаконного приказа о мобилизации не означает невозможность такого увольнения. По мнению суда, это лишь свидетельствует о том, что законодатель не допускал ситуации, при которой лицо может проходить военную службу после мобилизации, осуществленной с нарушением требований закона.

Суд подчеркнул, что в данном деле зачисление истца в списки личного состава воинской части стало непосредственным следствием незаконной мобилизации. Сохранение за ним статуса военнослужащего после отмены незаконного приказа о призыве не обеспечило бы реального восстановления его нарушенных прав и оставило бы лицо в состоянии правовой неопределенности. При этом суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 апреля 2024 года по делу №520/7954/22, которым подтверждена возможность увольнения лица с военной службы в связи с отменой приказов о мобилизации и зачислении в списки личного состава воинской части.

Ссылаясь на принцип верховенства права, положения Кодекса административного судопроизводства Украины, статью 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практику Конституционного Суда Украины, суд отметил, что избранный способ защиты должен быть эффективным и обеспечивать реальное восстановление нарушенных прав. По мнению суда, любой иной способ защиты в данном деле был бы неэффективным, поскольку фактически перекладывал бы последствия незаконных действий субъекта властных полномочий на лицо, права которого были нарушены.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что незаконность мобилизации является достаточным основанием для возложения на воинскую часть обязанности принять решение об увольнении истца с военной службы и исключить его из списков личного состава, несмотря на то, что командир воинской части не совершал противоправных действий при издании приказа о зачислении.

В результате Черновицкий окружной административный суд полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 25 сентября 2025 года в части призыва истца на военную службу во время мобилизации, обязал воинскую часть принять решение о его увольнении с военной службы и исключить из списков личного состава, а также взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор.

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