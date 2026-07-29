Верховный Суд объяснил, когда полицейского могут уволить без обвинительного приговора

Верховный Суд оставил в силе дисциплинарное увольнение полицейского, отметив, что обвинительный приговор не является обязательным условием для увольнения за нарушение служебной дисциплины.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело об обжаловании полицейским приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы. Суд проверил, могли ли сообщение о подозрении и материалы уголовного производства использоваться во время дисциплинарного производства и является ли обвинительный приговор обязательным условием для увольнения полицейского за нарушение служебной дисциплины.

Суть дела

Полицейский обратился в суд с иском к Главному управлению Национальной полиции в городе Киеве, требуя признать противоправным и отменить приказ о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы. Сначала он также просил восстановить его на службе и взыскать денежное обеспечение за время вынужденного прогула, однако впоследствии частично отказался от этих требований, оставив предметом спора законность дисциплинарного приказа.

Истец утверждал, что приказ о дисциплинарном взыскании фактически основывался на сообщении о подозрении и материалах уголовного производства. По его мнению, до вынесения обвинительного приговора суда отсутствуют правовые основания для увольнения со службы. Он также отрицал совершение каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о нарушении служебной дисциплины или Присяги полицейского, подчеркивал отсутствие доказательств ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, ссылался на нарушение процедуры служебного расследования, непредоставление возможности дать объяснения и пропуск сроков применения дисциплинарного взыскания.

Судами было установлено, что еще в мае 2022 года к полицейскому уже применялось дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора за нарушение порядка регистрации сообщений об уголовных правонарушениях, невыполнение требований законодательства о Национальной полиции, Дисциплинарного устава и Присяги полицейского. Это взыскание не было обжаловано.

В августе 2022 года полицейскому сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190, 289 и 362 Уголовного кодекса Украины. После этого руководством Национальной полиции было назначено служебное расследование.

В ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия установила, что полицейский, получив информацию о возможном уголовном правонарушении, не сообщил об этом руководству и не обеспечил регистрацию соответствующих сведений в информационных системах полиции и ЕРДР.

Также дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что он использовал служебное положение для проведения мероприятий за пределами предусмотренных законом полномочий, представлялся полицейским при изъятии транспортного средства без соблюдения требований уголовного процессуального законодательства, не обеспечил надлежащее оформление изъятия автомобиля, использовал служебные информационные ресурсы для передачи информации посторонним лицам, вступил во внеслужебные отношения с гражданами с целью получения денежных средств, нарушил требования антикоррупционного законодательства, правил этического поведения полицейских и Присяги. Также служебное расследование установило иные нарушения служебной дисциплины, в частности связанные с использованием служебного транспорта.

По результатам служебного расследования руководство Национальной полиции пришло к выводу, что полицейский допустил грубые нарушения служебной дисциплины, которые подрывают авторитет Национальной полиции Украины, в связи с чем приказом от 6 октября 2022 года к нему было применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Во время рассмотрения дела суд первой инстанции принял частичный отказ истца от исковых требований о восстановлении на службе, взыскании денежного обеспечения и других производных требований, в связи с чем производство по делу в этой части было закрыто. Вместе с тем суд продолжил рассмотрение требования о признании противоправным и отмене приказа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы.

Решением Киевского окружного административного суда от 16 января 2024 года, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 15 мая 2024 года, в удовлетворении иска отказано.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что заключение служебного расследования, ставшее основанием для издания приказа об увольнении, основывалось не только на сведениях досудебного расследования в уголовном производстве, но и на совокупности установленных обстоятельств, свидетельствовавших о противоправном поведении полицейского. По их мнению, материалы дела подтверждали совершение им дисциплинарного проступка, а потому приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения соответствовал требованиям законодательства.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело № 640/18230/22 в кассационном порядке, Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 341 Кодекса административного судопроизводства Украины проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права исключительно в пределах доводов кассационной жалобы и установленных судами фактических обстоятельств дела. При этом суд кассационной инстанции не наделен полномочиями устанавливать новые обстоятельства или переоценивать доказательства.

Верховный Суд обратил внимание, что Закон Украины «О Национальной полиции» предусматривает различные основания прекращения службы полицейского. Одним из них является реализация дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы в соответствии с Дисциплинарным уставом, другим — вступление в законную силу судебного решения о привлечении к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, либо за уголовное правонарушение. Эти основания являются самостоятельными и не могут отождествляться между собой.

Верховный Суд отметил, что еще в постановлении от 2 октября 2019 года по делу № 804/4096/17 уже высказал правовой вывод, согласно которому дисциплинарная ответственность полицейского не ставится в зависимость от привлечения его к уголовной или административной ответственности. Если одно и то же деяние одновременно может влечь различные виды юридической ответственности, это само по себе не означает, что применение одного вида ответственности зависит от завершения другого производства. Такой подход Верховный Суд неоднократно подтверждал в своей последующей практике.

Верховный Суд также сослался на собственное постановление от 30 августа 2022 года по делу № 120/8381/20-а, в котором указал, что реализация дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение служебной дисциплины является самостоятельным основанием для прекращения службы и не зависит от открытия уголовного производства либо вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Наличие уголовного производства в отношении полицейского не исключает возможности применения дисциплинарного взыскания, если в ходе служебного расследования установлены факты неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что решение по уголовному производству само по себе не может свидетельствовать о наличии либо отсутствии дисциплинарного проступка или вины лица в его совершении. В уголовном процессе суд оценивает наличие состава уголовного правонарушения в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, тогда как дисциплинарное производство имеет иной предмет доказывания и осуществляется по правилам Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.

Верховный Суд не согласился с доводами кассационной жалобы о том, что дисциплинарное взыскание было применено исключительно на основании сообщения о подозрении. Суд отметил, что дисциплинарное производство в отношении полицейского имеет самостоятельный характер, а служебное расследование проводится именно для своевременного, полного и объективного выяснения всех обстоятельств возможного дисциплинарного проступка, установления причин и условий его совершения, степени вины полицейского и подготовки предложений относительно вида дисциплинарного взыскания. Законодательство определяет служебное расследование как деятельность по сбору, проверке и оценке материалов и сведений о дисциплинарном проступке.

Верховный Суд подчеркнул, что в ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия должна собрать и оценить документы и материалы, подтверждающие либо опровергающие факт совершения дисциплинарного проступка, а в заключении расследования должны быть изложены установленные обстоятельства, объяснения полицейского и других лиц, документы, подтверждающие либо опровергающие совершение проступка, сведения о личности полицейского, а также вывод о наличии либо отсутствии дисциплинарного проступка и виде взыскания, которое предлагается применить.

Анализируя материалы данного дела, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что служебное расследование не ограничилось лишь использованием материалов уголовного производства. Заключение дисциплинарной комиссии было сделано на основании совокупности установленных обстоятельств, свидетельствовавших о нарушении истцом требований законодательства, служебной дисциплины, Присяги полицейского, правил этического поведения и антикоррупционного законодательства. Именно совокупность этих обстоятельств, а не только факт сообщения о подозрении, стала основанием для применения дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о нарушении права полицейского на предоставление объяснений во время служебного расследования. Суды установили, что дисциплинарная комиссия неоднократно принимала меры для получения объяснений истца.

Сотрудники полиции выезжали по месту его жительства, однако он отсутствовал. После возвращения истец сообщил, что будет давать объяснения только в присутствии адвоката, однако в подразделение полиции не прибыл. Впоследствии он также не явился по вызову для дачи объяснений, о чем были составлены соответствующие акты. При таких обстоятельствах Верховный Суд не установил нарушений процедуры служебного расследования, которые могли бы стать самостоятельным основанием для отмены дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы Закона Украины «О Национальной полиции» и Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, надлежащим образом исследовали материалы служебного расследования и обоснованно признали правомерным приказ о применении к полицейскому дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы. Доводы кассационной жалобы не опровергают выводов судов предыдущих инстанций, поскольку основываются преимущественно на ошибочном отождествлении дисциплинарной ответственности с уголовной и не учитывают самостоятельный характер дисциплинарного производства.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу полицейского без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда от 16 января 2024 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 15 мая 2024 года — без изменений. Следовательно, приказ Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы остался в силе.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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