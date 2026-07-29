В Верховной Раде объяснили, от чего на самом деле зависят пенсии и социальные выплаты

В Раде объяснили, почему привязка пенсий и пособий к прожиточному минимуму не является реальной гарантией.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что реальным источником гарантирования социальных выплат является не привязка их размера к прожиточному минимуму или минимальной заработной плате, а наличие средств в государственном бюджете. В то же время эти средства появляются только тогда, когда граждане уплачивают налоги, сборы и другие обязательные платежи, из которых формируется бюджет страны.

По ее словам, в Украине уже много лет обсуждается идея закрепления социальных выплат через определенные расчетные показатели — прожиточный минимум или минимальную заработную плату. Однако на самом деле такая привязка не создает никаких реальных гарантий.

Она подчеркнула, что прожиточный минимум является лишь нормативным показателем, а минимальная заработная плата — государственной социальной гарантией в сфере оплаты труда. При этом ни один из этих показателей не наполняет бюджет, а используются они лишь как база для расчетов.

По словам председателя комитета, ежегодно Закон о Государственном бюджете устанавливает размер прожиточного минимума. И все эти годы этот показатель отстает от фактической стоимости жизни.

«Социальные выплаты вроде бы “защищены” законом, но сама база, к которой они привязаны, определяется политическим решением при принятии бюджета», — отметила она.

Третьякова также обратила внимание, что если государство не имеет достаточного финансового ресурса или стремится сдержать расходы, оно не увеличивает реальный прожиточный минимум до экономически обоснованного уровня. В результате десятки социальных выплат автоматически остаются низкими.

Она объяснила, что социальные выплаты финансируются за счет налогов, которые уплачивают граждане и предприятия. Именно эти средства направляются на пенсии, помощь малообеспеченным семьям, поддержку людей с инвалидностью, выплаты семьям с детьми, медицинские программы, образование и другие государственные расходы.

«Источником любой социальной выплаты является не формула ее расчета, а налоги, которые платят миллионы украинцев», — подчеркнула председатель комитета.

Третьякова отметила, что изменение формулы расчета социальных выплат само по себе не создает дополнительных средств.

Следовательно, по ее мнению, главной задачей государства должно быть обеспечение экономического роста, легальной занятости, справедливой налоговой системы и эффективного использования бюджетных средств.

Отметим, что по состоянию на конец июня в базе Государственной службы занятости было 63,2 тыс. вакансий — примерно 2 на каждых 3 зарегистрированных безработных. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров, особенно квалифицированных. Навыки соискателей работы не всегда соответствуют требованиям вакансий.

В каких регионах изменилась численность безработных

По сравнению с июнем 2025 года количество зарегистрированных безработных больше всего выросло в отдельных западных регионах:

Ивано-Франковской области — на 19,4%;

Тернопольской области — на 16,2%;

Черновицкой области — на 12%;

Львовской области — на 10%;

Волынской области — на 7,2%.

В то же время в некоторых регионах количество зарегистрированных безработных сократилось:

в Ровенской области — на 9,1%;

в Полтавской области — на 6,9%;

в Киевской области — на 4,6%.

На такую разницу могут влиять перемещение людей между регионами, структура местной экономики и спрос работодателей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по оценкам Минэкономики, на подконтрольной Украине территории проживает около 25,9 млн человек. Среди них примерно 13,1 млн являются занятыми, 7,2 млн — люди в возрасте 65 лет и старше, а 5,1 млн — дети.

В то же время прогноз Министерства экономики на 2026–2036 годы, подготовленный совместно с компанией BMG, предусматривает рост потребности экономики в работниках примерно до 14,6 млн занятых лиц к 2036 году.

Наибольший дефицит прогнозируют в технических, инженерных, производственных и строительных профессиях, а также в медицине, торговле и сфере услуг.

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