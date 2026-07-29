Большая Палата ВС: ВСП незаконно лишила судью права обжаловать дисциплинарное определение

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что формальное название акта не может лишить судью права на защиту: если определение содержит вывод о дисциплинарном проступке, оно подлежит обжалованию.

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Независимость судьи — это не личная привилегия, а одна из ключевых гарантий права каждого гражданина на справедливый суд. В то же время в практике Высшего совета правосудия возникла проблема, которая может влиять на баланс между дисциплинарной ответственностью и правом судьи на защиту.

Речь идет о ситуациях, когда дисциплинарные органы, закрывая дисциплинарные производства из-за истечения сроков давности, одновременно излагают в мотивировочной части решения выводы о якобы допущенных нарушениях. При этом судья фактически лишается возможности обжаловать такие выводы из-за отсутствия формального указания на привлечение к ответственности.

В деле № 990/521/25 Большая Палата Верховного Суда встала на защиту конституционных гарантий судей, признав, что формальное название решения не может лишать судью права на судебную защиту. Суд подчеркнул, что определяющим является не название решения, а его фактическое содержание и правовые последствия для лица.

Суть конфликта: «Обвинение без санкции»

В центре спора — определение Второй Дисциплинарной палаты ВСП № 838/0/15-25, которым дисциплинарное производство в отношении судьи было прекращено (закрыто) в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Казалось бы, дисциплинарное производство завершено, и, соответственно, увольнение судьи не предусмотрено. Однако именно мотивировочная часть определения № 838/0/15-25 создала проблему: несмотря на закрытие дела, документ содержал оценки действий судьи. В нем шла речь о «грубом нарушении Конвенции», «произволе» и действиях, которые «порочат звание судьи и являются свидетельством нарушения присяги».

Таким образом, решение фактически содержало выводы, которые по своему содержанию приближались к дисциплинарному взысканию, хотя формально производство было прекращено. Именно это противоречие — между формой решения и его реальным содержанием — стало предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда.

Именно здесь и возник правовой парадокс: дисциплинарное взыскание к судье не применили из-за истечения сроков давности, однако в решение фактически констатировали совершение дисциплинарного проступка. Репутационные последствия наступили, а возможность их обжаловать ВСП фактически исключила. На попытку судьи обжаловать определение ВСП ответила письмом за подписью Председателя Совета: «определение о закрытии обжалованию не подлежит».

Позиция ВСП и суда первой инстанции

В письме ВСП было указано, что статья 51 Закона «О Высшем совете правосудия» предусматривает обжалование только решений о привлечении или отказе в привлечении к ответственности. Определение о закрытии не является решением по существу, а потому право на его обжалование законом не предусмотрено.

Эта позиция была поддержана судом первой инстанции (Кассационным административным судом в составе Верховного Суда), который пришел к выводу, что закон прямо регламентирует только обжалование решений о привлечении к ответственности или об отказе в открытии дела, оставляя определения о закрытии дисциплинарного производства за пределами процедуры обжалования.

Приоритет содержания над названием: вывод Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда не согласилась с формальным подходом ВСП и Кассационного административного суда в составе ВС, согласно которому само название процессуального документа определяло возможность его обжалования. Суд подчеркнул, что оценивать необходимо не форму, а фактическое содержание решения и его последствия для лица.

БП Верховного Суда напомнила, что по части первой статьи 1 Закона «О Высшем совете правосудия» ВСП является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского управления, который действует для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основах ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной ethics в деятельности судей и прокуроров.

Высший совет правосудия осуществляет дисциплинарное производство через образованные в его составе Дисциплинарные палаты. По результатам рассмотрения они могут принимать решения в форме решения, определения или протокольного определения.

Закон о ВСП предусматривает, что если на момент рассмотрения дисциплинарной жалобы истек срок привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, Дисциплинарная палата отказывает в открытии дисциплинарного дела (пункт 2 части первой). При этом часть вторая статьи 45 Закона прямо устанавливает, что решение об отказе в открытии дисциплинарного дела обжалованию не подлежит.

Именно на эту норму ссылалась Вторая Дисциплинарная палата ВСП, указав в определении, что оно не может быть обжаловано. Однако Большая Палата Верховного Суда обратила внимание на важное обстоятельство: спор касался не просто процессуальной формы документа, а его содержания.

Дисциплинарный орган прибег к установлению фактических обстоятельств дела, оценке действий и решений судьи во время рассмотрения дела на предмет их соответствия статьям 6 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и квалификации действий судьи по положениям статьи 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Вторая Дисциплинарная палата ВСП фактически вышла за рамки решения процессуального вопроса о закрытии производства. Несмотря на то, что рассмотрение дисциплинарного дела по существу даже не началось, ДП сформулировала категоричные выводы относительно поведения судьи.

В частности, в мотивировочной части определения указано, что установленные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Таким образом, несмотря на название «определение о закрытии производства», документ по своему содержанию соответствовал решению по дисциплинарному делу. Дисциплинарная палата установила фактические обстоятельства, оценила доказательства, квалифицировала действия судьи и фактически констатировала наличие дисциплинарного проступка.

Право на защиту как гарантия независимости судьи

Отдельный акцент Большая Палата сделала на гарантиях статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и конституционных положениях о праве на судебную защиту и независимость судей.

Если дисциплинарный орган фактически констатирует ненадлежащее поведение судьи, лицо должно иметь возможность поставить такие выводы под контроль суда. Иначе дисциплинарная процедура может превратиться из механизма ответственности в инструмент формирования необоснованного негативного вывода без права на защиту.

ВСП не могла решать вопрос единолично

Отдельно Большая Палата поставила под сомнение порядок, в котором было фактически отказано судье в доступе к обжалованию. ВСП является коллегиальным органом, поэтому вопрос о приемлемости жалобы на решение дисциплинарного органа должен решаться Советом в установленном законом порядке, а не единолично Председателем ВСП путем направления письма-разъяснения.

Фактически Большая Палата подтвердила принцип: орган государственной власти не может лишать лицо права на пересмотр решения лишь путем изменения его названия или формального определения процессуальной формы.

Почему Большая Палата признала действия ВСП противоправными

Суд сослался на Заключение № 27 Консультативного совета европейских судей, в котором подчеркнуто, что дисциплинарная ответственность неразрывно связана с независимостью судей. Если порядок привлечения к дисциплинарной ответственности не является четко урегулированным или допускает произвольное применение, это создает риски для гарантий независимости судебной власти. Именно поэтому дисциплинарное производство должно соответствовать всем процессуальным гарантиям, предусмотренным статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, Большая Палата обратила внимание на законодательную конструкцию Закона о ВСП. Часть вторая статьи 45 прямо устанавливает, что обжалованию не подлежит только решение об отказе в открытии дисциплинарного дела. В то же время ни одна норма Закона или Регламента ВСП не содержит запрета на обжалование определения о закрытии дисциплинарного производства. Следовательно, вывод ВСП о невозможности такого обжалования не имел нормативного основания.

Именно поэтому Большая Палата считает, что судья имеет право обжаловать и определение Дисциплинарной палаты, которым установлено наличие в его действиях состава дисциплинарного проступка.

Лишение судьи возможности обжаловать указанное решение Дисциплинарной палаты будет свидетельствовать о нарушении его независимости, гарантированной Конституцией и законами Украины, а также закрепленного в статье 6 Конвенции и статье 55 Конституции Украины права на судебную защиту.

В итоге Большая Палата удовлетворила апелляционную жалобу судьи, отменила решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и признала противоправными действия Высшего совета правосудия, который отказал ему в возможности обжаловать определение Второй Дисциплинарной палаты.

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