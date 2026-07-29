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ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ

07:30, 29 июля 2026 383
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Высший совет правосудия отказал в увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Андрея Бойчука.
ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ
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Высший совет правосудия отказал в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 24 февраля 2025 года об увольнении судьи Приморского районного суда города Одессы Андрея Бойчука с должности. Решение принято на основании пункта 4 части 1 статьи 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

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Андрей Бойчук указом Президента Украины от 17 января 2014 года был назначен судьей Кировского районного суда города Кировограда сроком на пять лет. Указом от 16 декабря 2015 года он был переведен на должность судьи Приморского районного суда города Одессы в пределах этого срока.

Ключевые претензии к судье

ВККС и ОСД сослались на решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 27 марта 2019 года № 966/3дп/15-19, которым судья Бойчук был привлечен к дисциплинарной ответственности. Палата установила грубые процессуальные нарушения, противоречащие принципам справедливости, состязательности и праву сторон на доступ к правосудию, и применила взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев.

Отдельное внимание ВККС обратила на приобретение отцом судьи 24 февраля 2015 года квартиры в Ивано-Франковске площадью 36,1 кв. м за 149 877 грн (около 5 200 долларов США по тогдашнему курсу). В договоре указан полный расчет сразу. ВККС отметила, что в период 2013–2017 годов Национальный банк Украины ограничивал наличные расчеты физических лиц суммой 150 000 грн; операции свыше этого лимита подлежали обязательному финансовому мониторингу. Комиссия выразила сомнения относительно финансовой состоятельности родителей судьи и достоверности договорной стоимости, отметив, что рыночная цена подобных квартир могла быть втрое выше (около 480 000 грн).

Также ВККС обратила внимание на получение судьей денежного обеспечения от Одесского областного ТЦК и СП в 2019–2020 годах одновременно с заработной платой по основному месту работы, выплаченной Центром оборонных закупок Министерства обороны Украины.

В материалах досье содержится информация о мобилизации судьи в 2014 году. ВККС отметила, что хотя обычно положительные сведения не акцентируются, в данном случае они имеют значение для квалификационного оценивания.

Комиссия также поставила под сомнение характеристику от 17 ноября 2014 года, предоставленную и. о. председателя Кировского районного суда города Кировограда в рамках процедуры перевода. На момент ее составления судья не рассмотрел ни одного дела в этом суде, поэтому объективно оценить его профессиональные качества было невозможно.

Во время собеседования судья, по мнению ВККС, не только не признал допущенных нарушений, но и пытался их отрицать, несмотря на действие решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 11 ноября 2020 года № 3083/3дп/15-20. Такая позиция, считает комиссия, ставит под сомнение его способность в дальнейшем справедливо и беспристрастно осуществлять правосудие.

По результатам оценивания ВККС признала судью Бойчука не соответствующим занимаемой должности.

Позиция Высшего совета правосудия

ВСП считает, что ВККС не привела достаточных сведений о системном характере нарушений судьей процессуального закона, и решил отказать в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 24 февраля 2025 года об увольнении Бойчука Андрея с должности судьи Приморского районного суда города Одессы на основании пункта 4 пункта 16-1 раздела 15 «Переходные положения» Конституции Украины. Определено, что Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе необходимо продолжить оценивание судьи Приморского районного суда города Одессы Бойчука Андрея на соответствие занимаемой должности со второй стадии этапа исследования досье и проведения собеседования.

Таким образом, вопрос соответствия судьи Бойчука занимаемой должности остается открытым и подлежит дальнейшему рассмотрению ВККС Украины.

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ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ

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