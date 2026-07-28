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В каких случаях нужно заменить удостоверение получателя государственной социальной помощи

23:48, 28 июля 2026 97
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Заменить удостоверение нужно не только после утраты — есть и другие случаи, когда без нового документа не обойтись.
В каких случаях нужно заменить удостоверение получателя государственной социальной помощи
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Получателям государственной социальной помощи стоит обратить внимание на срок действия своих удостоверений. Если бумажное удостоверение утратило силу в связи с окончанием срока, на который оно было выдано, либо документ поврежден или утрачен, его необходимо заменить. При этом продление выплаты государственной социальной помощи само по себе не означает автоматического продления срока действия удостоверения — в ряде случаев необходимо оформить новый документ.

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Когда нужно заменить удостоверение получателя государственной социальной помощи

Удостоверение получателя государственной социальной помощи действительно только в течение срока, на который назначена государственная социальная помощь.

Если срок действия ранее выданного бумажного удостоверения (в виде книжечки) истек, но государственная социальная помощь была продлена, получателю необходимо обратиться для оформления нового удостоверения.

Кроме того, новое удостоверение выдается в случае, если предыдущий документ стал непригодным для использования или был утрачен.

Как получить новое удостоверение

Для оформления нового удостоверения необходимо подать заявление на его изготовление.

Заявление получатель государственной социальной помощи либо его законный представитель подает лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. После реализации технической возможности такие заявления также можно будет подавать через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

К заявлению необходимо приложить цветную фотографию получателя государственной социальной помощи, а также законного представителя — при необходимости.

Какие требования предъявляются к фотографии

Для оформления удостоверения фотография должна соответствовать установленным требованиям:

  • размер фотографии — 30 × 25 мм;
  • размер файла — от 20 до 24 кБ;
  • лицо должно занимать 70–80% площади фотографии;
  • фон должен быть белым;
  • на фотографии не должно быть посторонних предметов.

Что нужно сделать со старым удостоверением

При замене удостоверения получатель государственной социальной помощи должен вернуть в территориальный орган Пенсионного фонда Украины ранее выданное удостоверение, если оно сохранилось.

Готовое удостоверение выдает тот территориальный орган Пенсионного фонда Украины, который заявитель указал в заявлении.

Порядок оформления, изготовления и выдачи удостоверений получателя государственной социальной помощи утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 марта 2026 года № 12-1. Документ вступил в силу 1 мая 2026 года.

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Пенсионный фонд ПФУ

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