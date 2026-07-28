ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

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Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендациями о командировании судей для осуществления правосудия.

В частности, Высший совет правосудия принял решение командировать сроком на один год:

Смагар Светлану — судью Донецкого окружного административного суда, в Харьковский окружной административный суд;

Сидоренко Инну — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области, в Киевский районный суд города Полтавы;

Дюмину Наталью — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области, в Киевский районный суд города Полтавы;

Соловьеву Ольгу — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области, в Киевский районный суд города Полтавы.

Кроме того, Высший совет правосудия продлил срок командирования судьи Селидовского городского суда Донецкой области Хацько Наталии в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

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