Верховный Суд объяснил, когда ГМС может принять декларацию об отказе от гражданства РФ

Сам факт прекращения работы российских дипломатических учреждений в Украине недостаточно для подачи декларации об отказе от гражданства РФ – Верховный Суд определил обязательное условие.

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После начала полномасштабной войны граждане Российской Федерации, которые до этого обрели гражданство Украины, столкнулись с одинаковой проблемой: как исполнить обязанность прекратить российское гражданство, если дипломатические учреждения РФ в Украине прекратили работу. Часть таких лиц стала обращаться в Государственную миграционную службу с декларациями об отказе от гражданства РФ, однако не все получали положительное решение.

Верховный Суд в постановлении от 13 июля 2026 г. по делу №160/9564/23 поставил точку в этом вопросе и определил, при каких условиях ГТС имеет право принять такую декларацию.

Из-за возник спор

Истец, гражданка Российской Федерации, в 2021 году приобрела гражданство Украины по территориальному происхождению в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О гражданстве Украины». Одновременно она подписала предусмотренное законом письменное обязательство прекратить гражданство РФ в течение двух лет после обретения украинского гражданства.

В 2023 году она обратилась в суд. Иск обоснован тем, что после возвращения из России в Украину в апреле 2021 года, она обратилась в орган ГМС Украины в Запорожской области с заявлением об оформлении приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, в связи с чем, предварительно обязалась прекратить гражданство России в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины.

По результатам рассмотрения этого заявления, 21 октября 2021 года она приобрела гражданство Украины в соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины «О гражданстве Украины», что подтверждается временным удостоверением от 22 декабря 2021 года.

После начала полномасштабной войны женщина объяснила, что не смогла обратиться в дипломатические учреждения РФ из-за разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Она подала в территориальное подразделение ГТС декларацию об отказе от гражданства РФ, однако получила отказ.

ГМС отметила, что заявительница вообще не обращалась в уполномоченные органы Российской Федерации с заявлением о прекращении гражданства, поэтому законных оснований для принятия декларации нет. После этого женщина обратилась в суд.

Как дело рассматривали суды

Суд первой инстанции – Днепровский окружной административный суд – отказался удовлетворить иск, согласившись с позицией миграционной службы. В качестве аргумента суд отметил, что неудобства и сложности для истца относительно получения в любом дипломатическом или консульском учреждении российской федерации в другом иностранном государстве документа об отказе от гражданства РФ не определены законом как основания, являющиеся независимыми от лица причинами неполучения документа о прекращении иностранного гражданства.

Третий апелляционный административный суд постановлением от 16 января 2023 года, напротив, принял сторону истицы. Судьи признали, что после 24 февраля 2022 года человек объективно не мог обратиться в дипломатические учреждения РФ в Украине, поэтому отказ ДМС признали незаконным и обязали принять декларацию.

Впрочем, Верховный Суд с таким подходом не согласился. Он упразднил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение окружного суда, фактически поддержав позицию ГТС.

Порядок обретения гражданства Украины определяет Закон Украины «О гражданстве Украины». В соответствии с частью пятой статьи 8 настоящего Закона иностранцы, которые приобрели гражданство Украины и обязались прекратить иностранное гражданство, должны в течение двух лет подать документ о его прекращении. Только если получить такой документ невозможно по независящим от лица причинам, закон разрешает подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

При этом само понятие «независимой от личности причины» определено статьей 1 Закона. К таким основаниям относятся, в частности:

если компетентный орган иностранного государства принял заявление о прекращении гражданства, но не выдал соответствующий документ в установленный срок,

если в законодательстве государства вообще отсутствует процедура прекращения гражданства,

если такая процедура практически не осуществляется.

Именно эти основания Верховный Суд назвал исчерпывающими.

Разрыв дипломатических отношений не отменяет обязанность обратиться к органам РФ

Верховный Суд особо отметил, что после 24 февраля 2022 Украина действительно разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, а российские дипломатические учреждения в Украине прекратили работу. Впрочем, это не значит, что процедура выхода из гражданства РФ полностью прекратила свое существование.

Суд обратил внимание, что законодательство Российской Федерации предусматривает несколько способов подачи заявления о прекращении гражданства. В частности, граждане РФ могут обращаться в дипломатические учреждения России, работающие в других государствах, а также использовать другие предусмотренные российским законодательством механизмы подачи документов. Поэтому только отсутствие российского посольства в Украине не может автоматически считаться независимой от лица причиной для неподачи документа о прекращении гражданства.

В постановлении Верховный Суд сформировал четкую правовую позицию. Органы Государственной миграционной службы могут принять право на отказ от гражданства РФ только тогда, когда лицо докажет, что:

она уже обратилась в уполномоченные органы Российской Федерации с заявлением о прекращении гражданства

заявление было принято или должным образом подано

в течение определенного законодательством срока документ о прекращении гражданства так и не был издан или возникли другие независимые от заявителя обстоятельства, предусмотренные статьей 1 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Если же человек вообще не обращался в компетентные органы РФ, правовых оснований для принятия декларации не возникает. Именно такая ситуация была в этом деле: истица сама подтвердила, что в российские органы с заявлением о выходе из гражданства не обращалась. Поэтому Верховный Суд признал отказ ГМС законным.

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