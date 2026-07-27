Ребенок едет в лагерь: что родителям следует проверить в спальных комнатах перед заселением
В детских учреждениях оздоровления и отдыха спальные комнаты должны соответствовать требованиям Санитарного регламента, который определяет условия проживания детей и организации их отдыха.
Как объясняет Госпродпотребслужба, согласно установленным нормам, в спальнях для детей младшего возраста разрешено размещать не более пяти человек, а для детей среднего и старшего возраста — не более четырех.
Каждый ребенок должен иметь отдельное спальное место и быть обеспечен комплектом постельного белья.
Также регламент устанавливает требования к микроклимату помещений. Спальные комнаты должны иметь естественное освещение, возможность регулярного проветривания и соответствовать установленным нормам температурного режима.
Соблюдение этих требований способствует полноценному восстановлению детей, снижает риск распространения инфекционных заболеваний и обеспечивает безопасные и комфортные условия пребывания в учреждениях оздоровления и отдыха.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», родителям напомнили об основных правилах подготовки детей к летнему отдыху в лагерях. С началом летних каникул тысячи детей отправятся на отдых и оздоровление, поэтому взрослым стоит заранее позаботиться о безопасности ребенка.
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