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В Харькове мужчина и несовершеннолетняя девочка готовили теракт по заказу РФ — их задержали

20:13, 27 июля 2026 37
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Фигуранты заранее арендовали здание, в котором должно было состояться благотворительное мероприятие.
В Харькове мужчина и несовершеннолетняя девочка готовили теракт по заказу РФ — их задержали
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В Харькове правоохранители задержали 25-летнего мужчину и его 15-летнюю сожительницу, которых подозревают в сотрудничестве с российской спецслужбой и подготовке теракта. По данным следствия, пара собирала информацию о военнослужащих Сил обороны Украины и планировала изготовление взрывного устройства.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурантов дистанционно завербовали через Telegram-канал, где им предлагали «легкий заработок». По заданию представителя спецслужбы РФ они арендовали дом, в котором должно было проходить благотворительное мероприятие.

По информации следствия, среди участников мероприятия должны были быть украинские военные. Чтобы получить данные о защитниках, подозреваемые установили в помещении скрытые камеры видеонаблюдения. С помощью оборудования они планировали собирать персональные данные военнослужащих, информацию об их окружении и другие сведения, которые могли представлять интерес для российских спецслужб.

Кроме того, правоохранители установили, что по указанию куратора пара начала подготовку к изготовлению самодельного взрывного устройства. Его планировали использовать для совершения террористического акта в Харькове.

Правоохранители разоблачили подозреваемых до момента реализации плана и задержали их.

Мужчине и девушке сообщили о подозрении в подготовке теракта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины). Мужчине также инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта в Николаеве и задержала агента российских спецслужб, который готовил подрыв автомобиля военнослужащего Сил обороны с помощью самодельного взрывного устройства. По данным СБУ, фигуранта задержали непосредственно во время закладки взрывчатки под автомобиль украинского защитника.

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прокуратура теракт Харьков война военное положение

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