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Банки финансовой инклюзии смогут открывать счета через коммерческих агентов: НБУ предлагает новые правила

19:23, 27 июля 2026 86
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Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию об открытии и закрытии счетов, который предусматривает новые полномочия банков финансовой инклюзии.
Банки финансовой инклюзии смогут открывать счета через коммерческих агентов: НБУ предлагает новые правила
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Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователей поставщиками платежных услуг. Изменения должны привести действующие правила в соответствие с законодательством о развитии финансовой инклюзии.

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Почему предлагают изменить правила

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в порядок открытия и закрытия счетов пользователей поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов.

Необходимость обновления документа связана с учетом требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине».

Соответствующие положения содержатся в проекте постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов пользователей поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов», который вынесен на общественное обсуждение.

Какие изменения предлагает НБУ

Проектом постановления предусмотрено, что банк финансовой инклюзии сможет привлекать коммерческого агента на основании соответствующего договора.

Такой агент будет иметь право от имени банка консультировать клиентов, предлагать банковские услуги, а также готовить и заключать договоры о банковском счете, банковском вкладе или счете условного хранения (эскроу).

При этом договор между банком финансовой инклюзии и коммерческим агентом должен содержать требования к агенту относительно проведения консультирования, предложения, подготовки и заключения указанных договоров от имени банка.

Кому банки финансовой инклюзии смогут открывать счета

Документ также предлагает закрепить норму, согласно которой банк финансовой инклюзии будет иметь право открывать текущие, вкладные (депозитные) счета и счета условного хранения (эскроу) лицам, определенным статьей 8¹ Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Когда изменения вступят в силу

Проект постановления предусматривает, что контроль за его выполнением будет возложен на заместителя председателя Национального банка Украины Алексея Шабана.

В случае принятия постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

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