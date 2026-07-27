Отец завещал дом дочери, но после ее смерти возникла неожиданная проблема с наследством: что решил суд

После смерти наследницы по завещанию ее брату пришлось через суд подтверждать факт постоянного проживания с отцом, чтобы оформить наследство.

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Роменский горрайонный суд Сумской области установил факт постоянного проживания сына вместе с отцом на момент открытия наследства. Такое решение является основанием для обращения к нотариусу с целью оформления наследственных прав, поскольку установленный судом факт может подтверждать принятие наследства в соответствии с частью третьей статьи 1268 Гражданского кодекса Украины.

Как установил суд, после смерти отца наследство должно было перейти дочери на основании завещания, удостоверенного в 2014 году. Однако дочь, которая длительное время проживала в Германии, не подала заявление о принятии наследства, а впоследствии умерла. Лишь после ее смерти брат обратился к нотариусу и выяснил, что наследственное дело после смерти отца вообще не открывалось.

Обстоятельства дела

Заявитель пояснил, что после смерти матери в 2013 году его отец переехал жить в дом дочери, которая работала за границей. В начале 2022 года из-за семейных обстоятельств сын также переехал к отцу и постоянно проживал вместе с ним. Они вели общее хозяйство, занимались подсобным хозяйством, вместе покупали продукты питания и другие необходимые вещи. При этом официальное место регистрации ни отца, ни сына не изменилось.

После смерти отца сын не обращался к нотариусу, поскольку знал о существовании завещания в пользу сестры и был убежден, что именно она оформит наследство. После смерти сестры в 2026 году он обратился к нотариусу для оформления наследственных прав. Во время проверки Наследственного реестра выяснилось, что наследственное дело после смерти отца не открывалось, а заявление о принятии наследства сестра не подавала.

При обращении к нотариусу заявителю разъяснили, что для оформления наследственных прав необходимо обратиться в суд. В связи с этим он просил установить юридический факт постоянного проживания вместе с наследодателем на момент открытия наследства.

Какие доказательства исследовал суд

При рассмотрении дела № 585/1548/26 суд исследовал показания двух свидетелей, которые подтвердили, что заявитель переехал к отцу в начале 2022 года и постоянно проживал с ним до его смерти. Также суд учел справку председателя квартального комитета, согласно которой отец фактически проживал в доме дочери с 2013 года, а с января 2022 года вместе с ним постоянно проживал сын. Кроме того, были исследованы документы о смерти родителей и сестры, завещание, информация из Наследственного реестра и документы нотариуса.

Суд обратил внимание, что хотя отец был зарегистрирован по другому адресу, это само по себе не опровергает факт его фактического проживания в другом доме. Совокупность исследованных доказательств подтвердила, что на момент открытия наследства он постоянно проживал именно там вместе с сыном.

Выводы суда

Суд напомнил, что в соответствии с частью третьей статьи 1268 Гражданского кодекса Украины наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение установленного срока не заявил об отказе от него.

Оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что факт постоянного проживания заявителя вместе с отцом на момент открытия наследства доказан, не вызывает разумных сомнений и не оспаривался заинтересованным лицом. Установление данного юридического факта необходимо для дальнейшего оформления наследственных прав.

В результате суд удовлетворил заявление и установил факт постоянного проживания заявителя вместе с наследодателем на момент открытия наследства. Это решение имеет юридическое значение для дальнейшего оформления им наследственных прав.

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