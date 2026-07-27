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Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд

18:36, 27 липня 2026 29
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Після смерті спадкоємиці за заповітом її брату довелося через суд підтверджувати факт постійного проживання з батьком, щоб оформити спадщину.
Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд
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Роменський міськрайонний суд Сумської області встановив факт постійного проживання сина разом із батьком на час відкриття спадщини. Таке рішення є підставою для звернення до нотаріуса з метою оформлення спадкових прав, оскільки встановлений судом факт може підтверджувати прийняття спадщини відповідно до частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України.

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Як встановив суд, після смерті батька спадщина мала перейти дочці на підставі заповіту, посвідченого у 2014 році. Проте донька, яка тривалий час проживала в Німеччині, не подала заяву про прийняття спадщини, а згодом померла. Лише після її смерті брат звернувся до нотаріуса і з’ясував, що спадкова справа після смерті батька взагалі не відкривалася.

Обставини справи

Заявник пояснив, що після смерті матері у 2013 році його батько переїхав жити до будинку доньки, яка працювала за кордоном. На початку 2022 року через сімейні обставини син також переїхав до батька та постійно проживав разом із ним. Вони вели спільний побут, займалися господарством, разом купували продукти та інші необхідні речі. При цьому офіційне місце реєстрації ні батька, ні сина не змінилося.

Після смерті батька син не звертався до нотаріуса, оскільки знав про існування заповіту на користь сестри та був переконаний, що саме вона оформить спадщину. Після смерті сестри у 2026 році він звернувся до нотаріуса для оформлення спадкових прав. Під час перевірки Спадкового реєстру з’ясувалося, що спадкова справа після смерті батька не відкривалася, а заяву про прийняття спадщини сестра не подавала.

Під час звернення до нотаріуса заявнику роз’яснили, що для оформлення спадкових прав необхідно звернутися до суду. У зв’язку з цим він просив встановити юридичний факт постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.

Які докази дослідив суд

Під час розгляду справи 585/1548/26 суд дослідив показання двох свідків, які підтвердили, що заявник переїхав до батька на початку 2022 року та постійно проживав із ним до його смерті. Також суд врахував довідку голови квартального комітету, відповідно до якої батько фактично проживав у будинку доньки з 2013 року, а з січня 2022 року разом із ним постійно проживав син. Крім того, були досліджені документи про смерть батьків і сестри, заповіт, інформація зі Спадкового реєстру та документи нотаріуса.

Суд звернув увагу, що хоча батько був зареєстрований за іншою адресою, це саме по собі не спростовує факту його фактичного проживання в іншому будинку. Сукупність досліджених доказів підтвердила, що на момент відкриття спадщини він постійно проживав саме там разом із сином.

Висновки суду

Суд нагадав, що відповідно до частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом установленого строку не заявив про відмову від неї.

Оцінивши всі докази у їх сукупності, суд дійшов висновку, що факт постійного проживання заявника разом із батьком на момент відкриття спадщини доведений, не викликає розумних сумнівів та не заперечувався заінтересованою особою. Встановлення цього юридичного факту є необхідним для подальшого оформлення спадкових прав.

У результаті суд задовольнив заяву та встановив факт постійного проживання заявника разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Це рішення має юридичне значення для подальшого оформлення ним спадкових прав.

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