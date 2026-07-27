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Безкоштовні продукти для військових госпіталів: коли податкова накладна не потрібна

13:00, 27 липня 2026 90
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Якщо благодійна допомога передається визначеним законом закладам охорони здоров’я для потреб оборони, податкова накладна не складається.
Безкоштовні продукти для військових госпіталів: коли податкова накладна не потрібна
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Українські підприємства дедалі частіше підтримують лікарні, які допомагають військовим, передаючи продукти харчування та інші товари безкоштовно. Проте така благодійність породжує практичні питання: чи виникає ПДВ, чи потрібно реєструвати податкову накладну та як відобразити операцію у декларації з податку на прибуток.

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ДПС у новій індивідуальній податковій консультації детально роз’яснила, як застосовуються податкові правила до таких операцій.

Коли безоплатна передача не є постачанням

Підставою для звернення стало питання товариства, яке щомісяця передає комунальному некомерційному підприємству хлібобулочні вироби як спонсорську допомогу. Надалі ці продукти використовуються для забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Компанія попросила ДПС роз’яснити одразу кілька аспектів: чи вважається така передача постачанням товарів, чи потрібно нараховувати ПДВ, коли виникають податкові зобов’язання, чи необхідно складати податкову накладну, а також як правильно відобразити операцію у декларації з податку на прибуток.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та
підрозділом 2 розділу XX ПКУ. Варто розрізняти, що постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Податковий кодекс визначає, що загалом безоплатна передача товарів прирівнюється до операції з постачання. Проте на період воєнного стану законодавство передбачає окремий виняток. Йдеться про пункт 32-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, згідно якого не вважаються постачанням операції з безоплатної передачі товарів окремим державним органам, військовим формуванням, а також закладам охорони здоров’я державної та комунальної форми власності. Саме ця норма дозволяє бізнесу передавати необхідні товари без виникнення податкових наслідків з ПДВ.

ПДВ не виникає, якщо виконані встановлені умови. У ДПС звернули увагу, що вирішальне значення має не лише факт безоплатної передачі, а й статус отримувача. Якщо товари передаються без будь-якої компенсації закладу охорони здоров’я державної чи комунальної власності або іншому суб’єкту, прямо визначеному пунктом 32-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, така операція не визнається постачанням товарів для цілей оподаткування ПДВ.

У такому випадку підприємство не повинно визначати податкові зобов’язання з ПДВ. Водночас ДПС наголосила, що виняток не застосовується лише тоді, коли відповідна операція оподатковується за нульовою ставкою податку.

Податкову накладну складати не потрібно

Оскільки така передача не вважається постачанням, обов’язок із оформлення податкової накладної також не виникає. Якщо підприємство передає продукцію на користь закладів охорони здоров’я державної або комунальної власності без будь-якої компенсації, податкова накладна за такою операцією не складається.

Фактично це означає, що у продавця не виникає жодних ПДВ-зобов’язань, пов’язаних із такою передачею.

Що з податком на прибуток

Загальне правило Податкового кодексу передбачає збільшення фінансового результату у випадку безоплатної передачі товарів неприбутковим організаціям. Однак під час воєнного стану діє спеціальна норма – підпункт 69.6 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Вона дозволяє не застосовувати відповідне коригування, якщо товари безоплатно передаються суб’єктам, визначеним законом, зокрема закладам охорони здоров’я державної або комунальної форми власності для забезпечення оборони держави.

Таким чином, за дотримання вимог цієї норми підприємству не потрібно збільшувати фінансовий результат до оподаткування.

Як відобразити передачу у звітності

Попри відсутність податкових зобов’язань із ПДВ, сама операція повинна бути відображена у податковій звітності з податку на прибуток. ДПС пояснила, що інформацію про безоплатно передані товари необхідно зазначати у додатку БД до декларації з податку на прибуток.

Зокрема, для операцій, які підпадають під дію підпункту 69.6 ПКУ, використовується таблиця 6 цього додатка. У ній зазначаються: найменування отримувача допомоги, код ЄДРПОУ, ознака неприбутковості, вартість безоплатно переданих товарів.

При цьому вартість визначається відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Практичне значення роз’яснення

Індивідуальна консультація стосується конкретного платника податків, однак вона демонструє підхід ДПС до подібних операцій. Для підприємств, які підтримують лікарні, військові шпиталі або інші визначені законом установи продуктами харчування, медикаментами чи іншими товарами, така позиція є важливою.

Таким чином, за дотримання визначених законом умов така допомога не створює додаткового ПДВ-навантаження та не призводить до податкових коригувань з податку на прибуток, хоча залишається обов’язок правильно задокументувати й задекларувати відповідні операції.

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