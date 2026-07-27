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На Волині викрили схему виїзду за фальшивими документами про інвалідність — суд виніс вирок організатору

13:58, 27 липня 2026 28
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Волинянин підшуковував охочих виїхати з України чоловіків та забезпечував транспортне перевезення через автомобільний пункт пропуску.
На Волині викрили схему виїзду за фальшивими документами про інвалідність — суд виніс вирок організатору
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Луцький міськрайонний суд визнав винним жителя Волині в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон за підробленими документами. Обвинувачений отримав один рік іспитового строку та заборону працювати у сфері пасажирських перевезень протягом двох років.

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Як говориться у матеріалах справи № 161/14084/26, чоловік підшуковував охочих виїхати з України військовозобов’язаних, координував їхні дії, проводив інструктаж та організовував перевезення через автомобільний пункт пропуску «Устилуг». Для реалізації схеми його спільник виготовляв підроблені пенсійні посвідчення про інвалідність III групи.

До перевезення чоловіків організатор залучив свого брата та ще одного водія. За матеріалами справи, вони не знали, що пасажири використовували фальшиві документи для виїзду за кордон.

Слідство задокументувало два епізоди незаконного переправлення. У вересні 2023 року через пункт пропуску «Устилуг» на автомобілі Opel кордон перетнули двоє чоловіків призовного віку, які пред’явили підроблені посвідчення. У листопаді того ж року ще один військовозобов’язаний виїхав за кордон мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter за аналогічною схемою.

Під час розгляду справи обвинувачений уклав угоду з прокурором та визнав провину. З урахуванням каяття суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на один рік, а також позбавив права здійснювати діяльність у сфері пасажирських перевезень протягом двох років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві суд визнав винним чоловіка, який за гроші організовував незаконні схеми виїзду за кордон, прикриваючись діяльністю благодійної організації. Йому оголосили обвинувальний вирок як засновнику БО, якого обвинувачували в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Прокурори довели в суді, що у серпні 2023 року чоловік познайомився з киянином, який шукав можливість виїхати за кордон до матері. Обвинувачений запевнив його, що може допомогти з виїздом через свій благодійний фонд. За таку «послугу» він спочатку отримав 7 000 доларів США, які були оформлені як благодійний внесок нібито на придбання дрона Mavic 3T для Збройних Сил України.

Коли організувати виїзд офіційним шляхом через благодійну організацію не вдалося, засновник фонду запропонував інший варіант — незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску на території Закарпатської області. Такий маршрут він оцінив у 12 000 доларів США і попросив клієнта доплатити ще 5 000 доларів.

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суд Луцьк війна судова практика воєнний стан військовозобов'язаний інвалідність

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