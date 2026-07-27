Поліція Вроцлава про побиття українців: напад міг мати мотив національної неприязні, але йому передувала сварка

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин інциденту.

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Як відомо, у польському Вроцлаві напали на молоду пару з України. За попередніми даними, причиною агресії став український акцент потерпілих.

Александра Фреус з поліції Вроцлава підтвердила інформацію, що 26 липня у Вроцлаві на вулиці Окуліцького троє чоловіків побили пару українців. Інцидент стався о 18:30, вік постраждалих — 20 і 21 рік.

За словами поліціянтки, напад міг мати мотив національної неприязні, але йому також передувала сварка в магазині.

«Усе вказує на те, що це також могло бути мотивом дій нападників, однак за попередніми висновками слідчих також випливає, що в магазині між парою та нападниками сталося непорозуміння», — сказала Фреус в коментарі BBC News Україна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин інциденту.

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