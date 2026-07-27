Чоловіка, який страждає на епілепсію, за день мобілізували і призначили водієм: суд визнав призов незаконним

Поліція доставила до ТЦК, а вже за кілька годин чоловік з епілепсією став водієм військової частини.

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Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним призов військовозобов’язаного, який страждає на епілепсію. Суд встановив, що на момент мобілізації чоловік ще не завершив повторний військово-лікарський огляд, призначений вищою ВЛК, а тому ТЦК не мав чинного висновку про його придатність до військової служби.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду, оскільки вважав, що його мобілізували з порушенням установленої законом процедури.

Після проходження військово-лікарської комісії у серпні 2025 року його визнали придатним до військової служби в окремих категоріях військових частин. Однак чоловік не погодився з таким висновком та оскаржив його до 16-ї Регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.

За результатами розгляду скарги регіональна ВЛК доручила провести контрольний медичний огляд. Згодом штатна ВЛК не затвердила постанову нижчої комісії через необґрунтований клініко-експертний діагноз і визначення ступеня придатності, а позивача направили на повторне обстеження та новий медичний огляд. У березні 2026 року його повідомили про необхідність пройти контрольний огляд.

Попри це 14 квітня 2026 року чоловіка за сприяння поліції доставили до ТЦК, призвали на військову службу під час мобілізації та призначили на посаду водія військової частини. Контрольний медичний огляд, який призначила штатна ВЛК, до цього часу проведений не був. Уже після мобілізації, у травні 2026 року, його повторно направили на проходження ВЛК. Позивач також зазначав, що страждає на епілепсію, а в день призову в приміщенні ТЦК у нього стався напад.

У ТЦК проти позову заперечували. Відповідач зазначав, що визначення ступеня придатності належить виключно до компетенції військово-лікарських комісій, а довідка ВЛК, видана у серпні 2025 року, залишалася чинною. Крім того, відповідач наполягав, що наказ про призов є індивідуальним актом разової дії, який уже виконаний, а законодавство не передбачає звільнення з військової служби шляхом його скасування.

Що зазначив суд

Суд наголосив, що відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положення про військово-лікарську експертизу обов’язковою передумовою призову під час мобілізації є встановлення придатності особи до військової служби на підставі чинного висновку ВЛК. За відсутності такого висновку законний призов є неможливим.

Суд встановив, що після розгляду скарги позивача питання його придатності до військової служби залишалося неостаточно вирішеним. Попередній висновок ВЛК був поставлений під сумнів рішеннями комісії вищого рівня, а призначений контрольний медичний огляд до моменту призову так і не провели. За таких обставин ТЦК не мав чинного та належного висновку ВЛК, який міг бути законною підставою для призову.

Також суд відхилив аргумент відповідача про те, що ТЦК не оцінює медичні висновки. Суд зазначив, що предметом спору були не рішення ВЛК, а дії ТЦК, який мав переконатися у наявності законних підстав для призову, зокрема чинного висновку про придатність особи до військової служби.

Позиція щодо практики Верховного Суду

Львівський окружний адміністративний суд звернув увагу, що Верховний Суд у своїй практиці неодноразово зазначав: наказ про призов є актом індивідуальної дії, який після виконання вичерпує свою дію, а процедура призову під час мобілізації є незворотною.

Водночас суд у справі 380/7500/26 зазначив, що ця справа відрізняється від наведених правових позицій. Він дійшов висновку, що позивача призвали без виконання обов’язкової передумови — наявності чинного висновку ВЛК про придатність. За таких конкретних обставин скасування наказу про призов є належним та ефективним способом захисту порушеного права.

Рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправним і скасував наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації, а також похідний наказ про його призначення на посаду водія.

Крім того, суд зобов’язав відповідача звільнити позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Суд зазначив, що хоча Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» прямо не передбачає незаконну мобілізацію як окрему підставу для звільнення, у цій справі проходження військової служби стало безпосереднім наслідком наказу про призов, який визнано протиправним. Саме тому, на думку суду, для повного відновлення порушених прав належним способом захисту є також звільнення позивача з військової служби та виключення його зі списків особового складу.

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