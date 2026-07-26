Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Суд встановив, що перед призовом чоловікові не провели обов'язкових медичних обстежень, і скасував висновок ВЛК та наказ про мобілізацію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі, в якій військовозобов’язаний оскаржив висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) та свій призов під час мобілізації. Суд встановив, що відповідач не довів проведення обов’язкових медичних досліджень, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу. У результаті суд визнав протиправними висновок ВЛК, наказ про призов позивача та наказ про його зарахування до військової частини, а також зобов’язав виключити його зі списків особового складу.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду, стверджуючи, що після роботи його зупинили працівники ТЦК, а вже фактично протягом однієї доби призвали на військову службу. За його словами, йому не вручали повістку, не видавали направлення на проходження ВЛК, він не підписував журнал реєстрації направлень, а також був позбавлений можливості пройти повноцінний медичний огляд.

У позові він просив визнати протиправними дії ТЦК щодо проведення ВЛК, скасувати довідку ВЛК про придатність до військової служби, наказ про призов під час мобілізації, наказ військової частини про зарахування до списків особового складу та зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу й усіх видів забезпечення.

Представники ТЦК та військової частини заперечували проти позову. Вони зазначали, що позивач пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, не мав права на відстрочку та не надав медичних документів, які б свідчили про непридатність до служби. На їхню думку, підстав для скасування наказів не існувало.

Що встановив суд

Дослідивши матеріали справи 160/3760/26, суд звернув увагу, що відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу перед ухваленням рішення про придатність військовозобов’язаного до військової служби обов’язково мають проводитися лабораторні та інструментальні дослідження, зокрема загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічні аналізи, визначення групи крові та резус-фактора, флюорографія та електрокардіографія.

Однак у картці медичного огляду позивача були відсутні записи про результати таких обстежень, а відповідачі не надали суду доказів того, що ці дослідження фактично проводилися або що позивача направляли на їх проходження.

Крім того, суд встановив, що у картці медичного огляду не було відомостей про перебування особи на диспансерному обліку, був відсутній підпис позивача про надання інформації щодо стану здоров’я та ознайомлення з відповідними відомостями, а також не складалися документи про відмову від підпису, якщо така мала місце.

На думку суду, це свідчить про формальне проведення медичного огляду та недотримання обов’язкової процедури, встановленої Положенням №402.

Межі перевірки судом рішень ВЛК

Суд окремо наголосив, що адміністративний суд не оцінює медичні висновки ВЛК по суті, оскільки не є спеціалізованою медичною установою.

Перевірці підлягає лише законність процедури ухвалення рішення ВЛК. Саме тому ключовим питанням у справі стало дотримання встановленого порядку проведення медичного огляду, а не оцінка стану здоров’я позивача.

Чому суд скасував наказ про призов

Суд зазначив, що проходження належного медичного огляду та встановлення придатності до військової служби є обов’язковою передумовою призову під час мобілізації.

Оскільки суд дійшов висновку про протиправність постанови ВЛК, відповідач не довів, що придатність позивача до військової служби була встановлена з дотриманням вимог законодавства. За таких обставин наказ про призов також був визнаний протиправним.

При цьому суд підкреслив, що навіть якщо наказ про призов уже був реалізований, це не позбавляє особу права оскаржити індивідуальний акт суб’єкта владних повноважень, який безпосередньо стосується її прав та законних інтересів.

Чому суд зобов’язав виключити військовослужбовця зі списків частини

Суд звернув увагу, що Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» прямо не передбачає незаконність мобілізації як окрему підставу для звільнення з військової служби.

Водночас проходження військової служби є безпосереднім наслідком наказу про призов. На думку суду, саме по собі скасування постанови ВЛК не відновлює порушене право, оскільки накази про призов та зарахування до військової частини створюють триваючий правовий стан перебування особи на військовій службі.

Тому належним та ефективним способом захисту суд визнав також скасування наказу про зарахування до військової частини та зобов’язання виключити позивача зі списків особового складу.

Що суд зазначив щодо практики Верховного Суду

Окремо суд звернув увагу на постанову Верховного Суду у справі №160/2592/23, в якій ішлося про незворотність процедури призову після її реалізації. На думку суду, ця постанова не є зразковою та стосується інших фактичних обставин.

У цій справі суд дійшов висновку, що порушення процедури проведення ВЛК мало фундаментальний характер, оскільки призов відбувся без належного дослідження стану здоров’я військовозобов’язаного. За таких обставин визнання протиправною лише постанови ВЛК не забезпечило б ефективного захисту порушених прав позивача.

Рішення суду

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправною та скасував довідку ВЛК про придатність позивача до військової служби, визнав протиправним та скасував наказ ТЦК у частині його призову на військову службу під час мобілізації, визнав протиправним та скасував наказ військової частини про зарахування позивача до списків особового складу, а також зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу та всіх видів забезпечення.

Водночас суд відмовив у задоволенні вимоги про визнання протиправними дій ТЦК щодо неналежного проведення медичного обстеження під час проходження ВЛК. Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.