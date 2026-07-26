На Київщині водій збив лосицю та втік з місця ДТП

Наразі ветеринари оцінюють її стан і визначають подальші дії.

Фото з соцмереж

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У неділю, 26 липня, у населеному пункті Мархалівка Київської області була збита молода лосиця. Про це повідомили у соцмережах місцеві жителі.

Очевидці стверджують, що водій, який збив тварину, залишив місце ДТП і навіть не зупинявся.

Наразі на місце прибули зоозахисники та ветеринари, які надають допомогу травмованій лосиці.

Фото з соцмереж

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