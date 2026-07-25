Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Кіровоградський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовиці до військової частини Національної гвардії України та зобов'язав провести перерахунок її грошового забезпечення за період із 29 січня 2020 року по 19 травня 2023 року.

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Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 340/5446/25 за позовом військовослужбовиці до військової частини Національної гвардії України про визнання протиправними дій щодо нарахування та виплати грошового забезпечення та зобов’язання провести його перерахунок.

За результатами розгляду справи суд частково задовольнив позов, визнав протиправними дії військової частини щодо нарахування грошового забезпечення без застосування належної розрахункової величини для визначення посадового окладу та окладу за військовим званням і зобов’язав здійснити перерахунок окремих складових грошового забезпечення за період з 29 січня 2020 року по 19 травня 2023 року.

Суть справи

Позивачка проходить військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України. Вона звернулася до суду, вважаючи, що у період з 29 січня 2020 року по 31 травня 2023 року військова частина неправильно визначала розміри її посадового окладу та окладу за військовим званням, унаслідок чого грошове забезпечення виплачувалося у меншому розмірі, ніж передбачено законодавством.

Позовні вимоги були мотивовані тим, що під час визначення посадового окладу та окладу за військовим званням відповідач продовжував застосовувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 1 січня 2018 року, хоча після скасування відповідних положень постанови Кабінету Міністрів України №103 підстави для такого підходу відпали. На думку позивачки, оклади повинні були визначатися шляхом множення прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня кожного календарного року, на відповідні тарифні коефіцієнти, визначені постановою Кабінету Міністрів України №704.

У зв’язку з цим позивачка просила суд визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування грошового забезпечення із застосуванням належної розрахункової величини та зобов’язати провести перерахунок усіх складових грошового забезпечення за 2020, 2021, 2022 роки та за період із 1 січня до 31 травня 2023 року із виплатою різниці між фактично виплаченими та належними сумами. При цьому вона зазначила конкретні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлені законами про Державний бюджет України: 2102 грн станом на 1 січня 2020 року, 2270 грн — на 1 січня 2021 року, 2481 грн — на 1 січня 2022 року та 2684 грн — на 1 січня 2023 року.

Відповідач відзиву на позов не подав.

Під час розгляду справи суд установив, що позивачка проходить військову службу з 2008 року, а з 2014 року — у Національній гвардії України. У спірний період їй виплачувалися посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, надбавка за кваліфікацію, надбавка за особливості проходження служби, премія, допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Суд також установив, що військова частина визначила посадовий оклад та оклад за військовим званням шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2018 року у розмірі 1762 грн, на відповідні тарифні коефіцієнти, як це передбачалося пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України №704 у редакції постанови Кабінету Міністрів України №103.

Позиція суду

Суд зазначив, що правове регулювання грошового забезпечення військовослужбовців визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Законом України «Про Національну гвардію України», постановою Кабінету Міністрів України №704 від 30 серпня 2017 року та Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України №200. Зазначеними нормативними актами передбачено, що до складу грошового забезпечення входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення, а розміри посадових окладів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Суд звернув увагу, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року у справі №826/6453/18 було визнано протиправним та скасовано пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України №103, яким було змінено порядок визначення посадових окладів. Із набранням законної сили зазначеним рішенням була відновлена дія первісної редакції пункту 4 постанови №704, яка передбачала визначення посадових окладів та окладів за військовими званнями шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт.

При цьому суд зазначив, що такий підхід узгоджується з правовими позиціями Верховного Суду, викладеними у постановах від 19 жовтня 2022 року у справі №400/6214/21, від 25 квітня 2024 року у справі №240/16735/21 та від 5 червня 2024 року у справі №420/18318/23.

Суд установив, що з 29 січня 2020 року, а також із 1 січня 2021 року, 1 січня 2022 року і 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб, який мав застосовуватися для визначення посадових окладів, збільшувався відповідно до законів про Державний бюджет України, однак військова частина продовжувала використовувати розрахункову величину 1762 грн. У зв’язку із цим суд дійшов висновку, що нарахування грошового забезпечення без застосування належної розрахункової величини за період із 29 січня 2020 року до 19 травня 2023 року є протиправним.

На думку суду, перерахунку підлягають посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, надбавка за кваліфікацію та допомога для оздоровлення, оскільки їх розмір прямо залежить від посадового окладу та визначений нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Водночас суд відмовив у задоволенні вимог щодо перерахунку надбавки за особливості проходження служби, премії та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Суд зазначив, що ці виплати не мають постійного гарантованого розміру, визначаються в межах бюджетних асигнувань, залежать від затвердженого фонду грошового забезпечення, рішень командування та інших факторів, тому сам по собі перегляд посадових окладів не є підставою для їх повторного перерахунку.

Окремо суд зазначив, що після набрання чинності 20 травня 2023 року постановою Кабінету Міністрів України №481 порядок визначення посадових окладів був змінений, а розрахунковою величиною стала фіксована сума 1762 грн. Тому підстав для перерахунку грошового забезпечення за період із 20 травня по 31 травня 2023 року суд не встановив.

Висновки суду

Кіровоградський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов. Суд визнав протиправними дії військової частини Національної гвардії України щодо нарахування та виплати грошового забезпечення без застосування прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, за період із 29 січня 2020 року по 19 травня 2023 року.

Суд зобов’язав військову частину здійснити перерахунок посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, надбавки за кваліфікацію та допомоги для оздоровлення за 2020, 2021, 2022 роки та за період із 1 січня по 19 травня 2023 року із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого законами про Державний бюджет України на відповідні роки, та виплатити заборгованість, яка виникне внаслідок такого перерахунку. У задоволенні решти позовних вимог суд відмовив.

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