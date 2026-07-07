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Володимир Зеленський оголосив про Drone Deal з Естонією: що передбачає нова оборонна угода

18:20, 7 липня 2026
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Документ передбачає розвиток спільного військового виробництва, зокрема засобів захисту неба.
Володимир Зеленський оголосив про Drone Deal з Естонією: що передбачає нова оборонна угода
Фото ілюстративне
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом під час зустрічі в Анкарі.

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За словами Глави держави, підписаний документ має сприяти швидшій взаємодії між Україною та Естонією, а також є свідченням високого рівня довіри між країнами.

Зеленський зазначив, що в межах угоди сторони розвиватимуть спільне військове виробництво на території обох держав. Зокрема, йдеться про виготовлення важливих засобів захисту українського неба.

Окрему увагу під час зустрічі приділили дипломатичним питанням. Президент поінформував естонську сторону про роботу України на міжнародному напрямку та обговорив із Крістеном Міхалом підтримку вступу України до Європейського Союзу, зокрема відкриття решти п’яти переговорних кластерів.

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Україна Естонія оборона Володимир Зеленський

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