Засмагання топлес на пляжі в Україні прямо не заборонене, однак у деяких випадках можуть виникнути проблеми з поліцією, тоді як в окремих країнах за це передбачені великі штрафи та інші санкції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сезон відпусток у розпалі, і багато українців відпочивають як на місцевих пляжах, так і за кордоном. Разом із вибором курорту та плануванням подорожі нерідко виникають запитання щодо правил поведінки на пляжах, адже в різних країнах вони можуть суттєво відрізнятися. Одне з них — чи дозволено засмагати топлес, чи може за це настати відповідальність в Україні та які обмеження слід враховувати під час відпочинку в інших державах.

Правова оцінка конкретної ситуації залежить від місця, обставин, поведінки особи, а також від того, чи призвели її дії до порушення громадського порядку або спокою громадян.

Якими законами регулюється це питання

Українське законодавство не містить окремої заборони або спеціальної відповідальності саме за засмагання топлес.

Разом із тим у певних випадках можуть застосовуватися:

стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство);

правила благоустрою територіальної громади, якщо вони встановлюють порядок користування зонами відпочинку;

спеціальні правила користування окремими пляжами або рекреаційними територіями.

При цьому сам факт перебування жінки топлес автоматично не утворює складу адміністративного правопорушення.

Питання про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення вирішується з урахуванням конкретних обставин справи. Сам по собі факт засмагання топлес не означає автоматичного притягнення до відповідальності за статтею 173 КУпАП.

Якщо людина просто засмагає на пляжі, ні до кого не чіпляється, не вчиняє інших дій, які порушують громадський порядок, сама по собі така поведінка, без інших обставин, як правило, не свідчить про наявність складу дрібного хуліганства.

Водночас демонстративна оголеність у місцях масового перебування людей, особливо поза пляжами або у місцях, де перебувають діти, залежно від конкретних обставин може стати підставою для реагування поліції.

Чи існують офіційні пляжі для засмагання топлес

На відміну від низки європейських держав, українське законодавство не передбачає окремого статусу пляжів для засмагання топлес або нудистських пляжів.

Фактично в Україні існують традиційні місця відпочинку, де багато років відпочивають прихильники натуризму. Законодавство України не передбачає окремого правового режиму для нудистських або топлес-пляжів.

Тому навіть на таких територіях особи повинні дотримуватися вимог законодавства щодо громадського порядку та виконувати правила користування відповідною територією.

Законодавство про правовий режим воєнного стану не встановлює окремої загальнодержавної заборони на засмагання топлес. Водночас запровадження воєнного стану вплинуло на порядок використання окремих пляжів і рекреаційних зон.

У багатьох регіонах України місцеві військові адміністрації та органи місцевого самоврядування:

повністю закривають пляжі;

визначають перелік дозволених місць для купання;

обмежують години перебування на узбережжі;

забороняють перебування на окремих ділянках узбережжя через мінну небезпеку або загрозу обстрілів.

Тому насамперед необхідно перевіряти, чи взагалі дозволено відвідування конкретного пляжу.

Якщо доступ до пляжу офіційно заборонений рішенням військової адміністрації або іншого уповноваженого органу, перебування на ньому може стати підставою для застосування передбачених законодавством заходів реагування, а в окремих випадках — і юридичної відповідальності незалежно від того, чи перебуває людина у купальнику, чи засмагає топлес.

Найбільша ймовірність виникнення конфліктної ситуації існує, якщо особа засмагає топлес:

у міському парку;

на центральній набережній поза пляжем;

біля дитячих майданчиків;

у місцях масового скупчення людей;

на території, де встановлені спеціальні правила поведінки або заборона перебування.

Найменше юридичних ризиків виникає, якщо людина:

перебуває на офіційно відкритому пляжі;

не порушує громадський порядок;

не вчиняє демонстративних або провокаційних дій;

виконує правила користування пляжем та вимоги місцевої влади;

не перебуває на території, доступ до якої обмежений під час воєнного стану.

Втім навіть у такому випадку не можна виключати можливість звернення інших відпочивальників до поліції. Остаточна оцінка завжди залежить від конкретних обставин події.

Чи можуть місцеві правила встановлювати додаткові обмеження

Так. Органи місцевого самоврядування затверджують правила благоустрою населених пунктів, а балансоутримувачі пляжів можуть встановлювати правила користування окремими зонами відпочинку.

Такі документи зазвичай регулюють питання санітарного стану, поведінки відвідувачів, вигулу тварин, використання спортивного інвентарю, розпалювання багать та інших аспектів користування пляжем.

Однак вони не можуть самостійно встановлювати нові види адміністративної відповідальності, які не передбачені законами України. Якщо ж особа порушує законні правила користування конкретною територією, це може стати підставою для припинення такого порушення або застосування передбачених законом заходів реагування.

Як до засмагання топлес ставляться в інших країнах

Правила щодо засмагання топлес суттєво відрізняються залежно від країни. Якщо в більшості європейських курортів це давно стало звичною практикою, то в окремих державах за порушення вимог щодо одягу можна отримати значний штраф або навіть зіткнутися з кримінальною відповідальністю.

Іспанія

Іспанія вважається однією з найбільш ліберальних країн Європи щодо засмагання топлес.

На більшості муніципальних пляжів жінки можуть засмагати без верхньої частини купальника, і це не є порушенням закону. На багатьох курортах також працюють офіційні нудистські пляжі.

Водночас місцева влада окремих міст запровадила інше обмеження — не можна ходити містом у купальнику або без одягу поза пляжем. За порушення місцевих муніципальних правил можуть накладатися штрафи.

Франція

У Франції засмагання топлес також є загальноприйнятою практикою на більшості морських курортів.

Крім цього, країна має десятки офіційних нудистських пляжів і навіть спеціалізовані натуристські курортні комплекси.

Повна публічна оголеність поза спеціально визначеними місцями може тягнути кримінальну відповідальність за французьким законодавством.

Хорватія

Хорватія традиційно є одним із центрів європейського натуризму.

Тут функціонують десятки FKK-пляжів (від німецького Freikörperkultur — культура вільного тіла), де дозволено повністю оголений відпочинок.

На звичайних туристичних пляжах засмагання топлес також зазвичай не викликає заперечень.

Італія

В Італії питання часто регулюється на рівні муніципалітетів.

На багатьох пляжах жінки можуть засмагати топлес, однак місцева влада окремих курортів має право встановлювати власні правила користування пляжами.

Крім того, в країні працює значна кількість офіційних нудистських пляжів.

Країни, де правила значно суворіші

Плануючи відпочинок за межами Європейського Союзу, туристам варто заздалегідь ознайомитися з місцевими законами. У низці держав вимоги до зовнішнього вигляду є значно суворішими, ніж в Україні чи країнах ЄС.

Об’єднані Арабські Емірати

В ОАЕ діють суворі правила громадської моралі.

На пляжах дозволяється носити звичайний купальний одяг, однак засмагання топлес заборонене.

Крім того, купальник дозволений лише на пляжі або біля басейну. Перебування у бікіні в торговельних центрах, громадському транспорті чи на міських вулицях може розцінюватися як порушення норм громадської поведінки та призвести до адміністративних або кримінально-правових наслідків залежно від обставин.

Єгипет

Єгипет також належить до країн із консервативними традиціями.

На більшості громадських пляжів засмагання топлес є неприйнятним. На території готелів міжнародних мереж вимоги можуть бути м’якшими, однак повна оголеність не допускається.

Порушення громадського порядку або норм громадської моралі може спричинити втручання поліції.

Туніс

Туніс залишається популярним туристичним напрямком, однак поза територією курортів діють більш консервативні правила поведінки.

На громадських пляжах засмагати топлес не рекомендується. Водночас на території окремих готельних комплексів адміністрація може встановлювати власні правила користування пляжем.

Марокко

Марокко є мусульманською державою, де публічна оголеність суперечить місцевим традиціям.

Навіть якщо закон прямо не згадує засмагання топлес, така поведінка може бути сприйнята як порушення громадської моралі та спричинити втручання правоохоронних органів.

Мальта

На Мальті питання засмагання топлес регулюється більш консервативно, ніж у багатьох інших країнах. На практиці така форма відпочинку допускається переважно на окремих віддалених пляжах або у місцях, які традиційно використовуються прихильниками натуризму.

Багамські острови

На Багамах засмагання топлес та повна оголеність на громадських пляжах не допускаються.

Крім того, місцеве законодавство забороняє перебувати у купальнику поза територією пляжу або басейну. За порушення можуть застосовуватися санкції відповідно до місцевого законодавства.

Отже, українське законодавство не містить прямої заборони на засмагання топлес. Водночас це не означає, що така поведінка за будь-яких обставин виключає правові наслідки. Оцінка кожної ситуації залежить від конкретних обставин, місця перебування, характеру поведінки особи та дотримання вимог щодо громадського порядку.

Під час подорожей за кордон також варто враховувати місцеве законодавство, оскільки правила щодо оголеності на пляжах можуть істотно відрізнятися залежно від країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.