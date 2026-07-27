У Великій Палаті Верховного Суду підбили підсумки півріччя: кількість справ, розглянутих по суті, зросла на 40%

За шість місяців Велика Палата також збільшила кількість розглянутих касаційних та апеляційних справ і сформувала нові правові позиції.

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У Великій Палаті Верховного Суду підбили підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. Про результати діяльності під час зборів суддів повідомив секретар Великої Палати ВС Сергій Погрібний.

Зокрема, у звітному періоді надходження заяв, скарг, справ, проваджень на розгляд Великої Палати ВС зросло на 5 % порівняно з аналогічним періодом 2025 року й становило 477 матеріалів (у І півріччі минулого року на розгляд ВП ВС надійшло 456 матеріалів).

Разом упродовж перших шести місяців 2026-го на розгляді ВП ВС перебувало 756 процесуальних звернень (заяв, справ, скарг, проваджень), з яких 63 % – нові надходження, а 37 % – провадження, у яких не завершено розгляд на початок 2026 року. Важливо, що в І півріччі цього року на розгляді ВП ВС перебувало на 20 % більше процесуальних звернень, ніж у І півріччі 2025 року (630).

Серед цих процесуальних звернень переважали справи, передані в апеляційному порядку (48 % – 359 справ). 18 % охопили процесуальні звернення, подані з порушенням порядку їх подання (108 звернень), 14 % – справи, передані в касаційному порядку (109 справ), 12 % – заяви за виключними обставинами і 8 % – скарги в дисциплінарних провадженнях.

Як зауважив Сергій Погрібний, за юрисдикційним критерієм серед матеріалів, які перебували на розгляді Великої Палати ВС у І півріччі цього року, найбільшу частину (69 %) становили адміністративні справи, 13 % – цивільні справи, 12 % – кримінальні провадження, 6 % – господарські справи.

Секретар ВП ВС навів також статистичні дані щодо кількості розглянутих процесуальних звернень. Так, протягом звітного періоду Велика Палата ВС розглянула 397 процесуальних звернень (заяви, скарги, справи та провадження) в усіх юрисдикціях, що перевищує минулорічний показник (379) на 5 %. Усього розглянутих справ з ухваленням рішення по суті – 218. Цей показник перевищує кількість розглянутих справ з ухваленням рішення по суті в І півріччі 2025-го (155) на приблизно 40 %.

Разом за І півріччя 2026 року ВП ВС ухвалила 1096 судових рішень: 218 постанов і 878 ухвал.

Щодо касаційного розгляду Сергій Погрібний зазначив, що у І півріччі 2026-го кількість переданих до ВП ВС касаційними судами справ (63) збільшилася на 9 % порівняно з І півріччям 2025 року (58). З урахуванням залишків 2025 року на розгляді ВП ВС у касаційному порядку перебувало 109 справ:

44 % – цивільні справи (48 справ);

37 % – господарські справи (40 справ);

11 % – кримінальні провадження (12 проваджень);

8 % – адміністративні справи (9 справ).

Найпоширенішими підставами передачі справ на розгляд ВП ВС були наявність виключної правової проблеми (у 33 % випадків), необхідність відступу від попередніх висновків ВП ВС (у 30 % випадків) і необхідність відступу від правових висновків іншого касаційного суду (у 29 % випадків).

Кількість розглянутих по суті справ у касаційному порядку у звітному періоді збільшилася на 77 %, тобто 23 у І півріччі 2026 року й 13 – у І півріччі 2025 року.

Динаміка розгляду апеляційних скарг відносно І півріччя минулого року – 30 %: разом із залишками нерозглянутих у 2025 році апеляційних скарг на розгляді ВП ВС у І півріччі 2026 року перебувало 359 апеляційних скарг (торішній показник – 263 скарги), а розглянуто по суті у звітному періоді – 148 апеляційних скарг (проти 114 у першому півріччі 2025-го).

До того ж у І півріччі поточного року на розгляді ВП ВС перебувало три зразкові справи, дві з яких розглянуто по суті. У звітному періоді на розгляд ВП ВС надійшло 25 скарг на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалені за результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарної палати, а із залишками на розгляді перебувало 57 скарг. З них по суті розглянуто 23 скарги порівняно з 13 скаргами, розглянутими впродовж аналогічного періоду 2025 року, тож динаміка розгляду в цій категорії справ сягає 77 %. Кількість заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами, які перебували на розгляді ВП ВС у І півріччі 2026 року, – 93 заяви.

Як узагальнив секретар Великої Палати ВС, у І півріччі 2026 року ВП ВС сформувала низку правових позицій, які зміцнили стабільність правозастосування у ключових сферах суспільних відносин, зокрема щодо: оскарження рішень ВККС України з оцінювання практичних робіт, результатів тестування щодо когнітивних здібностей, оскарження ухвал КАС ВС про відмову у відкритті провадження або про закриття провадження у справах за позовами, які стосуються оскарження рішень ВРП про залишення скарг на дії суддів без розгляду, оскарження указів Президента України про введення в дію санкцій, можливості використання інформації, яка міститься в протоколах НСРД, в межах дисциплінарних проваджень тощо.

Наприкінці зборів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко подякував суддям Великої Палати Верховного Суду та працівникам Апарату ВС за належне та сумлінне виконання покладених на них обов’язків із забезпечення здійснення правосуддя попри воєнні реалії та безпекові загрози.

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