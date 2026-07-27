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Банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки через комерційних агентів: НБУ пропонує нові правила

19:23, 27 липня 2026 85
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Нацбанк виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про відкриття та закриття рахунків, який передбачає нові повноваження банків фінансової інклюзії.
Банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки через комерційних агентів: НБУ пропонує нові правила
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Нацбанк виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг. Зміни мають привести чинні правила у відповідність до законодавства про розвиток фінансової інклюзії.

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Чому пропонують змінити правила

Національний банк України пропонує внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Необхідність оновлення документа пов’язана з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні».

Відповідні положення містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», який запропоновано для громадського обговорення.

Які зміни пропонує НБУ

Проєктом постанови передбачено, що банк фінансової інклюзії зможе залучати комерційного агента на підставі відповідного договору.

Такий агент матиме право від імені банку консультувати клієнтів, пропонувати банківські послуги, а також готувати й укладати договори банківського рахунку, банківського вкладу або рахунку умовного зберігання (ескроу).

Водночас договір між банком фінансової інклюзії та комерційним агентом повинен містити вимоги до агента щодо здійснення консультування, пропонування, підготовки та укладання зазначених договорів від імені банку.

Кому банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки

Документ також пропонує закріпити норму, за якою банк фінансової інклюзії матиме право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу) особам, визначеним статтею 8¹ Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Коли зміни набудуть чинності

Проєкт постанови передбачає, що контроль за її виконанням покладатиметься на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

У разі ухвалення постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

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НБУ Нацбанк банк

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