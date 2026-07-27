Оклади від 22 до 37 тисяч гривень: ВАКС повідомив про наявність 9 вакантних посад

Вакансії відкрито за юридичним напрямом, а також у сферах ІТ, комунікацій, внутрішнього аудиту й документального забезпечення.

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Вищий антикорупційний суд повідомив, що продовжує добір кандидатів на вакантні посади.

Наразі відкрито 9 вакансій – за юридичним напрямом, а також у сферах ІТ, комунікацій, внутрішнього аудиту й документального забезпечення.

Кінцеві терміни подання резюме:

До 31 липня 2026 року – посади у сферах ІТ, комунікацій, внутрішнього аудиту та канцелярії (залишилося всього 5 днів!).

До 3 серпня 2026 року – посади судових розпорядників і секретаря судового засідання.

Що ми пропонуємо:

- надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу;

- щорічну оплачувану відпустку від 30 календарних днів із грошовою допомогою;

- медичне обслуговування в закладах Державного управління справами;

- можливості для професійного навчання та розвитку.

На період дії воєнного стану призначення на посади здійснюється без конкурсного відбору (на строк до проведення конкурсу після війни або до спливу 12 місяців із дня скасування воєнного стану).

Відкрито такі вакансії:

- Провідний спеціаліст відділу комунікацій

- Головний спеціаліст відділу технічної підтримки управління інформаційних технологій та захисту інформації

- Головний спеціаліст сектору кіберзахисту управління інформаційних технологій та захисту інформації

- Провідний спеціаліст відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду управління документообігу та організаційного забезпечення

- Провідний спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія суду) управління документообігу та організаційного забезпечення

- Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту

- Старший судовий розпорядник відділу судових розпорядників

- Судовий розпорядник відділу судових розпорядників

- Секретар судового засідання управління забезпечення судового процесу

Що ВАКС пропонує:

- Особисту участь у забезпеченні функцій, що мають значення для євроінтеграційного процесу України

- Роботу поряд із досвідченими фахівцями у сфері правосуддя

- Стабільність державної служби й соціальні гарантії

- Гідну оплату (оклад головного спеціаліста 37939 грн, провідного – 29184 грн, 22449 грн)

- Оплачувану відпустку від 30 календарних днів на рік із грошовою допомогою

- Медичне обслуговування в закладах Державного управління справами

Резюме треба надсилати на [email protected], вказавши бажану посаду та контактні дані (телефон, email).

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