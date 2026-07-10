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Цивільну авіацію можуть відновити за 3-5 місяців: у Раді назвали головну умову

12:40, 10 липня 2026
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У Раді заявили, що запуск авіасполучення можливий після створення безпекових умов.
Цивільну авіацію можуть відновити за 3-5 місяців: у Раді назвали головну умову
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В Україні відновити цивільну авіацію можна протягом 3–5 місяців, якщо буде забезпечено необхідний рівень безпеки. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

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За його словами, у державному бюджеті вже передбачені кошти на підтримку функціонування українських аеропортів, а також на фінансування персоналу, який обслуговує об'єкти авіаційної інфраструктури.

Запуск можливий після створення безпечних умов

Володимир Крейденко зазначив, що ключовою умовою для відновлення польотів є підготовка ефективних заходів безпеки.

За його словами, якщо буде сформована відповідна команда, підготовлені безпекові умови та напрацьований механізм захисту аеропортів, цивільну авіацію можна буде запустити протягом трьох-п'яти місяців.

«Якщо буде команда і підготують безпекові умови, і вироблять шлях, як забезпечити безпеку саме цих аеропортів, то протягом 3-5 місяців ми можемо це зробити, запустити цивільну авіацію, і люди зможуть користуватися нашими вітчизняними авіакомпаніями, подорожуючи за кордоном», – зазначив парламентар.

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