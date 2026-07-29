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З 1 жовтня хочуть припинити мобілізацію чоловіків старше 50 років і поетапно звільняти їх зі служби

11:31, 29 липня 2026
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Окрім демобілізації, пропонується переглянути правила мобілізації та проходження ВЛК.
З 1 жовтня хочуть припинити мобілізацію чоловіків старше 50 років і поетапно звільняти їх зі служби
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В Україні запропонували переглянути підхід до мобілізації громадян старших вікових категорій. Ініціатива передбачає не одномоментне скасування призову для всіх чоловіків віком понад 50 років, а можливість поетапного припинення їх мобілізації та демобілізації тих, хто вже проходить службу, залежно від безпекової ситуації в державі. Також пропонується змінити порядок проходження військово-лікарської комісії для людей старшого віку, аргументуючи це гуманітарними, медичними та демографічними чинниками.

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Що пропонують змінити

Кабміну пропонують з 1 жовтня 2026 року, яке є Міжнародним днем людей похилого віку, розглянути можливість демобілізації та припинення мобілізації чоловіків старше 50 років у тій мірі, у якій це дозволятиме безпекова ситуація в Україні.

Автор петиції наголошує, що реалізація такого рішення може бути поетапною, а не одночасною. Як приклад пропонується спочатку поширити зміни на чоловіків віком 59–58 років, далі — 59–57 років, 59–55 років, а згодом — 59–51 років залежно від можливостей держави.

Зазначається, що саме поетапність є головною відмінністю цієї ініціативи від багатьох попередніх пропозицій, оскільки вона передбачає впровадження змін лише в тому обсязі, який буде можливим станом на 1 жовтня 2026 року.

Чим обґрунтовують таку пропозицію

У зверненні зазначається, що демократія є невіддільною від гуманізму, поваги до людської гідності та турботи про дітей і людей похилого віку.

Також автор посилається на статистичні дані, згідно з якими очікувана тривалість життя чоловіків в Україні на 10–15 років нижча, ніж у більшості країн Європейського Союзу. У зв’язку з цим стверджується, що чоловіки у віці близько 60 років в Україні вже належать до старшої вікової категорії та потребують особливо виваженого підходу при вирішенні питань проходження військової служби.

Окремо наголошується, що мобілізація громадян віком 59–58 років для участі у тривалій війні, на думку автора, є безпрецедентним явищем в історії. У зв’язку з цим пропонується надати такій практиці правову, історичну та медичну оцінку під час формування державної політики.

Які зміни пропонують щодо військово-лікарської комісії

Крім питань мобілізації та демобілізації, у зверненні пропонується удосконалити порядок проходження військово-лікарської комісії для громадян старших вікових категорій.

Зокрема, автор вважає доцільним, щоб громадян віком від 55 років, навіть у разі визнання їх придатними до військової служби, за замовчуванням відносили до категорії обмежено придатних.

На що звертають увагу

У петиції №41/010411-26еп міститься прохання підтримати розгляд запропонованих змін та ініціювати їх реалізацію в тому обсязі, який відповідатиме потребам оборони держави, а також принципам гуманізму, справедливості та поваги до людської гідності. При цьому автор підкреслює, що запропоновані зміни мають враховувати насамперед безпекову ситуацію в Україні.

 

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