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РРО у 2026 році: які помилки підприємців призводять до штрафів у розмірі всієї виручки

10:01, 29 липня 2026 148
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За непроведення операції через касу або невидачу чека підприємцям загрожують штрафи до 150% вартості товару чи послуги.
РРО у 2026 році: які помилки підприємців призводять до штрафів у розмірі всієї виручки
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У 2026 році до суб’єктів господарювання застосовуються повні фінансові санкції за порушення правил використання РРО, програмних РРО та розрахункових книжок. За перше порушення штраф становить 100% вартості проданих товарів чи послуг із порушенням, а за кожне наступне — 150%.

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За які порушення штрафують

Головне управління ДПС у Полтавській області звертає увагу суб’єктів господарювання на необхідність дотримання вимог Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Фінансова відповідальність застосовується у разі:

  • проведення розрахункових операцій через РРО, програмний РРО або розрахункові книжки на неповну суму вартості проданих товарів чи наданих послуг;
  • непроведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО з фіскальним режимом роботи;
  • невидачі покупцю розрахункового документа у паперовій або електронній формі;
  • проведення розрахункової операції без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті.

Які штрафи діють у 2026 році

Починаючи з 1 серпня 2025 року завершився період дії тимчасового зменшення штрафів для окремих категорій ФОП.

У 2026 році за порушення правил застосування РРО та ПРРО до всіх суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України № 265/95-ВР:

  • 100% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за порушення, вчинене вперше;
  • 150% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за кожне наступне порушення.

Пільговий період завершився

Раніше, з 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року, для фізичних осіб — підприємців на єдиному податку, які не були платниками ПДВ та не продавали окремі категорії товарів, діяли знижені розміри штрафів — 25% за перше порушення та 50% за повторні порушення.

Однак із 1 серпня 2025 року ці тимчасові норми втратили чинність, тому зараз до всіх суб’єктів господарювання застосовуються повні розміри фінансової відповідальності.

Дотримання правил проведення розрахункових операцій, використання зареєстрованих РРО або ПРРО та видача покупцям відповідних чеків дозволяють уникнути застосування штрафних санкцій.

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