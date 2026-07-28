У Дніпрі відбулася конференція щодо митних правовідносини: обговорили виклики та судову практику

Голова КАС ВС Ігор Дашутін підкреслив ключову роль адміністративної юстиції у забезпеченні єдності судової практики та наголосив на важливості постійного професійного діалогу між судовою гілкою влади, митними органами та науковцями.

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У Дніпрі 24 липня відбулася науково-практична конференція «Митні правовідносини в Україні: виклики праворозуміння, правотворчості та судової практики». Про це повідомив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Співорганізаторами заходу виступили Університет митної справи та фінансів, на базі якого й відбулася конференція, та Науково-практичний ХАБ «Верховенство права». Захід об’єднав представників судової влади всіх інстанцій, центральних органів державної влади, митної служби, адвокатури та наукової спільноти.

Модераторами заходу виступили голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський, суддя-спікер суду Василь Ільков та заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Лариса Наливайко.

Конференцію відкрили вітальні слова очільників вищих судових інстанцій та профільних державних органів.

У форматі відеоконференції до учасників звернувся виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин. Він звернув особливу увагу на ключове значення дотримання конституційних прав та свобод усіх суб’єктів митних правовідносин як запоруки ефективного розвитку держави та забезпечення належного судового захисту.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін підкреслив ключову роль адміністративної юстиції у забезпеченні єдності судової практики та наголосив на важливості постійного професійного діалогу між судовою гілкою влади, митними органами та науковцями.

З вітальними промовами також виступили ректор Університету митної справи та фінансів Дмитро Бочаров, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Програма конференції охоплювала два тематичні блоки, присвячені особливим аспектам митного оформлення, судовій практиці та процесуальним питанням розгляду спорів.

Під час першої секції учасники зосередилися на актуальних тенденціях правозастосування, векторах розвитку митного законодавства в контексті євроінтеграції, специфіці правовідносин в умовах воєнного стану та гармонізації норм із європейськими стандартами.

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталія Блажівська висвітлила ключові підходи та правові висновки Верховного Суду щодо розгляду спорів, пов’язаних із коригуванням митної вартості товарів.

Заступник голови Третього апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров присвятив виступ питанню єдності судової практики у митних спорах як запоруці юридичної визначеності.

Голова Дніпровського апеляційного суду Роман Мудрецький представив погляд апеляційної інстанції на дотримання принципів справедливого судового розгляду у провадженнях про порушення митних правил.

Практичні аспекти здійснення митного оформлення товарів у сучасних умовах висвітлив начальник Південно-Східної митниці Дмитро Водолага.

Друга секція була присвячена процесуальним інструментам і механізмам забезпечення ефективного судового захисту прав у митних спорах, а також практиці адвокатури.

Представники адвокатури та правозахисних організацій обговорили проблемні питання застосування митних преференцій, захисту бізнесу та взаємодії із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Виступи спікерів та обговорення в межах секцій переросли у жваву фахову дискусію, під час якої учасники обмінялися практичним досвідом, обговорили сучасні виклики у сфері митних правовідносин та окреслили перспективи подальшого вдосконалення законодавчої бази і судової практики.

Проведений захід вкотре підтвердив важливість відкритого професійного діалогу для формування єдиних підходів до застосування митних норм та розвитку адміністративного судочинства в умовах євроінтеграційних процесів.

Фото: court.gov.ua

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