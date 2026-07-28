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ВРП підтримала кандидатуру Валерія Сопільняка до Одеського апеляційного суду попри зауваження щодо майнових питань

14:20, 28 липня 2026 124
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ВРП підтримала призначення Валерія Сопільняка суддею Одеського апеляційного суду.
ВРП підтримала кандидатуру Валерія Сопільняка до Одеського апеляційного суду попри зауваження щодо майнових питань
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Вища рада правосуддя розглянула питання про внесення подань Президентові України щодо призначення суддів Одеського апеляційного суду.

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За результатами обговорення Рада підтримала кандидатуру Валерія Сопільняка на посаду судді цього суду

Крім того, ВРП задовольнила клопотання кандидата Руслана Абухіна про відкладення розгляду його справи у зв’язку зі станом здоров’я. Після обговорення кандидатур Дмитра Кияна та Павла Прохорова члени Ради вирішили оголосити перерву для з’ясування всіх обставин. Розгляд цих питань продовжиться 11 серпня 2026 року.

Професійний шлях кандидата Валерія Сопільняка

Валерій Сопільняк у 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста. Вченого звання та наукового ступеня він не має.

Професійну діяльність розпочав у 1995 році в органах внутрішніх справ України. Згодом працював юрисконсультом ПП «Утильсировина», секретарем судового засідання та заступником начальника відділу з питань забезпечення правової роботи суду і судового процесу Господарського суду Одеської області. Також очолював адвокатське об’єднання «Юридична компанія «Лекс Ноледж»». Нині є асоційованим учасником цього об’єднання.

У липні 2001 року склав присягу адвоката та на підставі рішення Одеської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Висновки ГРД та рішення ВККС

Громадська рада доброчесності звернула увагу на окремі обставини щодо майнового стану кандидата. Зокрема, згідно з декларацією за 2018 рік, 3 листопада 2016 року він набув право власності на легковий автомобіль Audi Q7 2016 року випуску вартістю 2 362 620 грн. За даними Державного реєстру фізичних осіб, доходи кандидата та його дружини за період з 1 кварталу 1998 року до 3 кварталу 2016 року становили 368 723,70 грн. Кандидат пояснив, що у реєстрі не відображено додатковий дохід у сумі 31 639,41 грн. Таким чином, сукупний дохід сім’ї до моменту придбання автомобіля становив 400 363,94 грн.

Також ГРД зазначила, що в деклараціях за 2018 та 2022–2024 роки кандидат не вказував інформацію про членство в Національній асоціації адвокатів України.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Валерій Сопільняк набрав 712,41 бала. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі, дослідивши висновок ГРД та заслухавши пояснення кандидата, погодилася з висновками колегії щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності. Інших суттєвих обставин, які б свідчили про невідповідність критеріям незалежності, чесності, неупередженості, сумлінності, непідкупності, дотримання етичних норм, законності джерел походження майна чи відповідності рівня життя задекларованим доходам, Комісія не встановила.

ВККС дійшла висновку, що кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критеріями доброчесності та професійної етики.

Рішення ВРП

ВРП вирішила внести подання Президентові України про призначення Валерія Сопільняка на посаду судді Одеського апеляційного суду. За таке рішення проголосувало 14 членів ВРП, проти — 0.

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