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Повернення після СЗЧ: як військовим відновити службу за новою процедурою

14:29, 28 липня 2026 126
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Право на повернення мають військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.
Повернення після СЗЧ: як військовим відновити службу за новою процедурою
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Військовослужбовці, у яких зафіксували самовільне залишення військової частини (СЗЧ) до 12 червня 2026 року, можуть добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою. Поновлення можливе до 20 вересня 2026 року включно.

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Як пояснює Харківський ТЦК та СП, нова процедура передбачає, що військових більше не направлятимуть до батальйонів резерву. Вони можуть самостійно обрати підрозділ зі спеціального переліку та продовжити службу в обраній частині.

Найзручніший спосіб повернення — через застосунок «Армія+». У ньому військовий може обрати новий підрозділ, вказати бажаний напрям служби та свій досвід, а також отримати супровід до моменту зарахування.

Після погодження рапорту в застосунку з’являється статус «В дорозі». Він підтверджує, що військовий добровільно повертається до виконання обов’язків. Для прибуття до нової частини надається п’ять днів.

Подати рапорт на повернення також можна безпосередньо до обраної військової частини або через центри рекрутингу:

  • 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ;
  • 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Через центри рекрутингу можуть звертатися військовослужбовці Збройних сил України. Право на повернення мають військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Після подання рапорту військова частина розглядає його до семи днів. За цей час представники підрозділу можуть зв’язатися з військовим для уточнення даних та обговорення подальшого проходження служби з урахуванням його навичок і потреб частини.

Після прибуття до підрозділу військовому відновлюють оформлення на службі, а також продовольче, грошове та інші види забезпечення.

Для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ термін прибуття після отримання дозволу становить п’ять діб. Для військових Нацгвардії передбачено 96 годин після відповідного повідомлення в «Армія+».

Програма повернення після СЗЧ діє до 20 вересня 2026 року включно. До завершення терміну залишилося 55 днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, за певних умов можуть повернутися до служби. Однак така можливість діє не для всіх випадків. Законодавство дозволяє добровільно поновити службу лише за визначених умов, а повторне самовільне залишення частини позбавляє права скористатися цією процедурою — у такому разі питання вирішується вже в межах кримінального провадження через суд.

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військові війна воєнний стан СЗЧ

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