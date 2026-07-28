Верховний Суд пояснив, коли ДМС може прийняти декларацію про відмову від громадянства РФ

Самого факту припинення роботи російських дипломатичних установ в Україні недостатньо для подання декларації про відмову від громадянства РФ – Верховний Суд визначив обов’язкову умову.

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Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили роботу. Частина таких осіб почала звертатися до Державної міграційної служби із деклараціями про відмову від громадянства РФ, однак не всі отримували позитивне рішення.

Верховний Суд у постанові від 13 липня 2026 року у справі №160/9564/23 поставив крапку у цьому питанні та визначив, за яких умов ДМС має право прийняти таку декларацію.

Через що виник спір

Позивачка, громадянка Російської Федерації, у 2021 році набула громадянство України за територіальним походженням відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України». Одночасно вона підписала передбачене законом письмове зобов’язання припинити громадянство РФ протягом двох років після набуття українського громадянства.

В 2023 році вона звернулася до суду. Позов обґрунтовано тим, що після повернення з рф в Україну у квітні 2021 року, вона звернулася до органу ДМС України в Запорізькій області із заявою про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням, у зв`язку із чим, попередньо зобов`язалася припинити громадянство рф протягом двох років з моменту набуття громадянства України.

За результатами розгляду цієї заяви, 21 жовтня 2021 року вона набула громадянство України відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про громадянство України», що підтверджується тимчасовим посвідченням від 22 грудня 2021 року.

Після початку повномасштабної війни жінка пояснила, що не змогла звернутися до дипломатичних установ РФ через розрив дипломатичних відносин між Україною та Росією. Вона подала до територіального підрозділу ДМС декларацію про відмову від громадянства РФ, однак отримала відмову.

ДМС зазначила, що заявниця взагалі не зверталася до уповноважених органів Російської Федерації із заявою про припинення громадянства, тому законних підстав для прийняття декларації немає. Після цього жінка звернулася до суду.

Як справу розглядали суди

Суд першої інстанції – Дніпровський окружний адміністративний суд –відмовив у задоволенні позову, погодившись із позицією міграційної служби. В якості аргументу суд зазначив, що незручності та складнощі для позивача щодо отримання у будь-якій дипломатичній чи консульській установі російської федерації в іншій іноземній державі документа про відмову від громадянства рф не визначені законом як підстави, що є незалежними від особи причинами неотримання документа про припинення іноземного громадянства.

Третій апеляційний адміністративний суд постановою від 16 січня 2023 року, навпаки, став на бік позивачки. Судді визнали, що після 24 лютого 2022 року людина об’єктивно не могла звернутися до дипломатичних установ РФ в Україні, тому відмову ДМС визнали незаконною та зобов’язали прийняти декларацію.

Втім, Верховний Суд із таким підходом не погодився. Він скасував постанову апеляційної інстанції та залишив у силі рішення окружного суду, фактично підтримавши позицію ДМС.

Порядок набуття громадянства України визначає Закон України «Про громадянство України». Відповідно до частини п’ятої статті 8 цього Закону іноземці, які набули громадянство України та взяли на себе зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні протягом двох років подати документ про його припинення. Лише якщо отримати такий документ неможливо з незалежних від особи причин, закон дозволяє подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

При цьому саме поняття «незалежної від особи причини» визначене статтею 1 Закону. До таких підстав належать, зокрема:

якщо компетентний орган іноземної держави прийняв заяву про припинення громадянства, але не видав відповідний документ у встановлений строк,

якщо у законодавстві держави взагалі відсутня процедура припинення громадянства,

якщо така процедура фактично не здійснюється.

Саме ці підстави Верховний Суд назвав вичерпними.

Розрив дипломатичних відносин не скасовує обов’язок звернутися до органів РФ

Верховний Суд окремо зазначив, що після 24 лютого 2022 року Україна дійсно розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією, а російські дипломатичні установи в Україні припинили роботу. Втім, це не означає, що процедура виходу з громадянства РФ повністю припинила існувати.

Суд звернув увагу, що законодавство Російської Федерації передбачає декілька способів подання заяви про припинення громадянства. Зокрема, громадяни РФ можуть звертатися до дипломатичних установ Росії, які працюють в інших державах, а також використовувати інші передбачені російським законодавством механізми подання документів. Тому сама лише відсутність російського посольства в Україні не може автоматично вважатися незалежною від особи причиною для неподання документа про припинення громадянства.

У постанові Верховний Суд сформував чітку правову позицію. Органи Державної міграційної служби можуть прийняти декларацію про відмову від громадянства РФ лише тоді, коли особа доведе, що:

вона вже звернулася до уповноважених органів Російської Федерації із заявою про припинення громадянства

заява була прийнята або належним чином подана

протягом визначеного законодавством строку документ про припинення громадянства так і не був виданий або виникли інші незалежні від заявника обставини, передбачені статтею 1 Закону України «Про громадянство України».

Якщо ж людина взагалі не зверталася до компетентних органів РФ, правових підстав для прийняття декларації не виникає.

Саме така ситуація була у цій справі: позивачка сама підтвердила, що до російських органів із заявою про вихід із громадянства не зверталася. Через це Верховний Суд визнав відмову ДМС законною

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