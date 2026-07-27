Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

До Кабміну звернулися з проханням підготувати законодавчі зміни щодо граничного віку перебування на службі.

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Чинне законодавство передбачає, що під час воєнного стану граничний вік перебування на військовій службі становить 60 років. Водночас з’явилася ініціатива переглянути цю норму та знизити вікову межу до 55 років.

Чому пропонують змінити вікову межу

Автори звернення зазначають, що практичний досвід виконання бойових і спеціальних завдань свідчить про доцільність перегляду чинної норми щодо граничного віку перебування на військовій службі.

На цьому тлі до уряду подали електронну петицію з проханням ініціювати зміни до законодавства про військовий обов’язок і мобілізаційну підготовку, які передбачатимуть зменшення граничного віку мобілізації з 60 до 55 років.

Ключові аргументи

У тексті петиції зазначається, що чоловіки віком від 55 до 60 років у більшості випадків мають вікові зміни здоров’я та хронічні захворювання, які можуть суттєво знижувати фізичну витривалість у складних польових і бойових умовах.

Також автори звернення вважають, що комплектування підрозділів з урахуванням фізичних можливостей військовослужбовців сприятиме підвищенню боєздатності та мобільності військових частин.

Крім того, у петиції наголошується, що громадяни цієї вікової категорії є висококваліфікованими фахівцями, робота яких у цивільному секторі та на підприємствах критичної інфраструктури має важливе значення для економіки країни.

Які зміни пропонують

Автори петиції просять Кабінет Міністрів України розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема, у петиції №41/010398-26еп пропонується:

зменшити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

встановити право на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час воєнного стану досягли 55-річного віку.

Довідково: Електронна петиція №41/010398-26еп була зареєстрована 27 липня 2026 року.На момент публікації до завершення збору підписів залишалося 92 дні.

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