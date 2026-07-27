Призупинення трудового договору: як повідомити роботодавця про зміну контактних даних

Працівники, трудовий договір яких призупинено, не звільняються від обов'язку підтримувати зв'язок із роботодавцем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники та роботодавці мають підтримувати зв’язок між собою протягом усього періоду трудових відносин. Це правило діє навіть у випадках, коли дія трудового договору призупинена. Законодавство також визначає строки, у які сторони повинні повідомляти одна одну про зміну контактної інформації, та способи, якими це можна зробити.

Держпраці нагадує, що кожна зі сторін трудового договору зобов’язана забезпечувати можливість постійної комунікації. Зокрема, працівник і роботодавець повинні невідкладно, але не пізніше ніж протягом 10 календарних днів, повідомити іншу сторону про зміну своїх контактних даних.

Йдеться про зміну адреси місця проживання або місцезнаходження, адреси електронної пошти (якщо вона є), номерів телефонів та інших засобів зв’язку. Такий обов’язок зберігається незалежно від того, чи виконує працівник свої трудові обов’язки в цей момент, у тому числі під час призупинення дії трудового договору.

У Держпраці пояснили, що працівник має повідомити роботодавця про зміну контактної інформації, надіславши відповідне повідомлення на адресу місцезнаходження підприємства або на офіційну електронну адресу роботодавця, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Якщо ж працівник не має можливості скористатися поштовим зв’язком або електронними засобами комунікації, закон дозволяє використати телефонний зв’язок. У такому випадку роботодавця можна повідомити шляхом надсилання текстового повідомлення на його офіційний номер телефону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.