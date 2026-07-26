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Неувімкнена бодікамера під час мобілізації може коштувати військовослужбовцю ТЦК 17 тисяч гривень — підтвердив суд

20:49, 26 липня 2026 18
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Суд підтвердив законність штрафу військовослужбовцю ТЦК, який не вів безперервний відеозапис під час оповіщення громадян.
Неувімкнена бодікамера під час мобілізації може коштувати військовослужбовцю ТЦК 17 тисяч гривень — підтвердив суд
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У Миколаєві суд оштрафував військовослужбовця, який під час виконання заходів оповіщення громадян тричі не проводив безперервний відеозапис із використанням портативного відеореєстратора. Йдеться про випадки, що сталися 31 березня, 1 квітня та 6 квітня 2026 року. Суд дійшов висновку, що такими діями військовослужбовець порушив вимоги наказу Міністерства оборони України щодо обов’язкової відеофіксації та допустив недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. За це його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП та призначили штраф у розмірі 17 тис. грн.

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Обставини справи

Центральний районний суд м. Миколаєва встановив, що старший стрілець взводу охорони був призначений до складу груп оповіщення громадян на 31 березня, 1 квітня та 6 квітня 2026 року для виконання відповідних заходів у Центральному районі Миколаєва.

Під час виконання службових обов’язків у зазначені дні він не проводив безперервний відеозапис заходів оповіщення громадян, хоча був зобов’язаний це робити. Саме ці обставини стали підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У судове засідання військовослужбовець не прибув, однак подав заяву про розгляд справи без його участі та визнав свою вину.

На що звернув увагу суд

Суд зазначив, що пункт 5 розділу II Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 532 від 6 серпня 2024 року, зобов’язує уповноваженого представника увімкнути портативний відеореєстратор із моменту початку виконання заходів оповіщення громадян та вести відеозапис безперервно до їх завершення.

Винятки з цієї вимоги є вичерпними. Вони допускаються лише у випадках, прямо передбачених Інструкцією, зокрема якщо існує загроза потрапляння у кадр військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом чи коли виникають обставини особистого приватного характеру, наприклад відвідування вбиральні або перерва для приймання їжі.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав належними та допустимими доказами протокол про адміністративне правопорушення, накази про призначення військовослужбовця до складу груп оповіщення, журнал обліку видачі та повернення портативних відеореєстраторів, а також журнал проведення інструктажу уповноважених представників. Суд зазначив, що ці докази узгоджуються між собою, а матеріали справи не містять даних, які б їх спростовували або свідчили про порушення порядку їх отримання.

Висновок суду

Суд у справі 490/4712/26 дійшов висновку, що військовослужбовець, не проводячи безперервний відеозапис під час виконання заходів оповіщення громадян, недбало ставився до військової служби в умовах особливого періоду.

У зв’язку з цим його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП як недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Яке покарання призначив суд

Обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, суд не встановив.

З урахуванням характеру правопорушення, ступеня вини та особи правопорушника суд застосував мінімальний штраф, передбачений санкцією ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, — 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Водночас на підставі пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» військовослужбовця звільнили від сплати судового збору, оскільки справа пов’язана з виконанням ним військового обов’язку.

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