Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

Житомирський окружний адміністративний суд роз'яснив, що перерахунок пенсії, проведений на виконання судового рішення, не позбавляє пенсіонера права на щомісячну доплату 2000 грн, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №713.

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Житомирський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 240/27837/25 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо правомірності відмови у виплаті щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2000 грн, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб».

Предметом спору стала відмова органу Пенсійного фонду поновити з 1 грудня 2025 року нарахування та виплату зазначеної доплати у повному розмірі, а також вимога про зобов’язання здійснити її виплату з урахуванням раніше виплачених сум.

Обставини справи

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області та отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Раніше рішенням Житомирського окружного адміністративного суду у справі №240/10950/23 Пенсійний фонд було зобов’язано провести перерахунок і виплату пенсії з 1 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення. На виконання цього рішення відповідач здійснив відповідний перерахунок.

Після цього пенсіонер звернувся до органу Пенсійного фонду із заявою про нарахування та виплату щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №713.

У відповідь Пенсійний фонд повідомив, що після проведеного на виконання судового рішення перерахунку розмір пенсії збільшився більш ніж на 2000 грн. На цій підставі орган вважав, що повна щомісячна доплата не підлягає виплаті. Відповідно до постанови №713 пенсіонеру було встановлено лише часткову доплату у розмірі 475,99 грн як суму, якої, на думку відповідача, не вистачало до 2000 грн.

Не погодившись із такою позицією, позивач звернувся до суду, вважаючи, що перерахунок пенсії, проведений виключно на виконання судового рішення, не може бути підставою для припинення виплати щомісячної доплати, встановленої постановою Кабінету Міністрів України №713.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що правовідносини у сфері пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, регулюються Законом України №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Суд навів положення статті 63 цього Закону, яка визначає порядок перерахунку раніше призначених пенсій, а також проаналізував положення постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб».

Зокрема, суд звернув увагу, що постановою №713 з 1 липня 2021 року для окремих категорій військових пенсіонерів встановлено щомісячну доплату у розмірі 2000 грн. При цьому постановою передбачено, що у разі перегляду або перерахунку пенсії після 1 березня 2018 року така доплата не виплачується, крім випадків, коли розмір збільшення пенсії не досяг 2000 грн.

Разом із тим суд врахував правові висновки Верховного Суду, викладені, зокрема, у постанові від 8 листопада 2022 року у справі №420/2473/22 та постанові від 2 березня 2023 року у справі №600/870/22-а.

Верховний Суд дійшов висновку, що метою прийняття постанови №713 було поетапне зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених до 1 березня 2018 року.

Суд зазначив, що перерахунок пенсії, який виключає право на отримання щомісячної доплати відповідно до постанови №713, має бути пов’язаний із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців на підставі нормативно-правового акта компетентного органу.

Натомість перерахунок пенсії, проведений виключно на виконання судового рішення з метою усунення порушеного права особи на належний розмір пенсії, не є перерахунком у зв’язку зі зміною складових грошового забезпечення або інших показників основного розміру пенсії. Відтак такий перерахунок не може бути підставою для припинення або зменшення щомісячної доплати, передбаченої постановою №713.

З огляду на це суд визнав помилковими доводи Пенсійного фонду про те, що проведений на виконання судового рішення перерахунок пенсії після 1 березня 2018 року позбавляє пенсіонера права на отримання повної щомісячної доплати.

У результаті суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо відмови здійснити з 1 грудня 2025 року перерахунок і виплату пенсії з урахуванням щомісячної доплати у розмірі 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №713.

Також суд зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області здійснити з 1 грудня 2025 року перерахунок та виплату пенсії з урахуванням щомісячної доплати у розмірі 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №713 із зарахуванням раніше виплачених сум. Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача стягнуто судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

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