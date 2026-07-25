Помістив двох собак у мішок і забив до смерті пляшкою: суд призначив чоловіку 5 років позбавлення волі з випробуванням

На Черкащині суд призначив чоловіку 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з двома собаками, однак не відправив його до в'язниці.

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Городищенський районний суд Черкаської області розглянув кримінальне провадження щодо обвинувачення чоловіка у жорстокому поводженні з двома собаками, що призвело до їх загибелі. Суд визнав його винним за частиною третьою статті 299 Кримінального кодексу України, призначив п’ять років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Суть справи

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи на подвір’ї домоволодіння в селі Воронівка Черкаської області, всупереч вимогам статті 4 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та статті 63 Закону України «Про тваринний світ», помістив двох безпородних собак, які проживали на цьому подвір’ї, до полімерного мішка та переніс їх на прилеглу територію сільського кладовища.

Після цього він умисно завдав собакам, які перебували у мішку, невстановлену кількість ударів порожньою скляною пляшкою. Від отриманих травм обидві тварини загинули на місці.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані за частиною третьою статті 299 Кримінального кодексу України як жорстоке поводження з хребетними тваринами, що призвело до їх загибелі, вчинене щодо двох тварин активним способом.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, не заперечував часу, місця, способу, мотиву, мети та форми вини, а також підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. За згодою сторін суд, керуючись частиною третьою статті 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорювалися, роз’яснивши учасникам провадження наслідки такого процесуального рішення.

Цивільний позов у межах кримінального провадження не заявлявся. Запобіжний захід щодо обвинуваченого під час досудового розслідування та судового розгляду не застосовувався.

Позиція та висновки суду

У справі № 691/460/26 суд зазначив, що відповідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, а його висновки мають ґрунтуватися на доказах, досліджених під час судового розгляду та оцінених відповідно до статті 94 КПК України.

Також суд звернув увагу на положення пункту 6 частини другої статті 18, статей 22 і 23 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», якими заборонено умисно бити, вбивати, отруювати чи калічити тварин та вчиняти щодо них дії, що суперечать принципам їх захисту від жорстокого поводження.

Оцінивши сукупність досліджених доказів, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 299 КК України, повністю доведена. На переконання суду, обвинувачений, реалізовуючи протиправний характер своїх дій, грубо порушив суспільні відносини, що забезпечують загальноприйняті моральні принципи поводження з тваринами.

Посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справах «Федорченко та Лозенко проти України» та «Вєренцов проти України», суд зазначив, що доведеність вини має оцінюватися за критерієм «поза розумним сумнівом», а також із урахуванням належності, достовірності та якості доказів.

Призначаючи покарання, суд керувався статтями 50 та 65 Кримінального кодексу України, положеннями статті 8 Конституції України, рішенням Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004, роз’ясненнями, викладеними у постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», а також практикою ЄСПЛ, зокрема рішенням у справі «Скоппола проти Італії», відповідно до якого покарання має бути пропорційним тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та не становити для особи надмірного тягаря.

При визначенні виду та розміру покарання суд врахував, що вчинений злочин належить до категорії тяжких, обвинувачений раніше не судимий, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, а обставинами, що пом’якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

Суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання засудженого можливе без ізоляції від суспільства. Враховуючи його поведінку, повне визнання вини та відсутність заперечень з боку учасників процесу щодо застосування випробування, суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації тварин, оскільки вони загинули внаслідок злочину, та на підставі статті 75 КК України звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки.

На засудженого покладено обов’язки, передбачені статтею 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також працевлаштуватися або за направленням органу пробації звернутися до державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та подальшого працевлаштування, якщо відповідна робота не буде запропонована.

Окремо суд постановив знищити як речові докази порожню скляну пляшку та полімерний мішок, які були вилучені під час досудового розслідування та не становлять цінності.

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